Los hoyos finales dejan sin título a Daniel Berná en prueba de La Herrería del Circuito de Madrid

Martes, 22 Julio 2025 09:06

Los hoyos finales de su recorrido han vuelto a resultar fatídicos para Daniel Berná, que ha comprobado cómo, en ese tramo definitivo, decía adiós a sus aspiraciones de victoria en la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales disputada en el Real Club de Golf La Herrería de San Lorenzo del Escorial.

Como ya sucediera la pasada semana en el Campeonato de Madrid de Profesionales PGAe, prueba del TUMI Spain Golf Tour disputada en El Encín Golf en la que acabó líder tras la primera jornada y en la que llegó a mandar en la vuelta final, en La Herrería el jugador del Club de Golf Soria cedió la cabeza en los cuatro últimos hoyos, a los que había llegado con 4 golpes bajo par después de 14 hoyos con 4 birdies y ni un solo bogey.

En esa recta final, sin embargo, Daniel Berná cometió dos bogeys que dejaron su tarjeta en 69 golpes, 2 bajo par, lo que le situó en la cuarta plaza final a 3 golpes del ganador, José Dávila, que acabó con -5.

El cuarto puesto, sin embargo, hay que valorarlo en su justa medida, ya que es su segunda mejor clasificación del año en el Circuito de Madrid, después de la segunda posición que firmó el pasado 7 de julio en la prueba celebrada en la Real Sociedad Hípica Española.

De hecho, Berná ha encadenado tres top 10 en las últimas tres citas del circuito madrileño, dado que, entre el segundo lugar de la Hípica y el cuarto de ayer, fue noveno en el Club de Campo Villa de Madrid.

En cualquier caso, esta trayectoria de juego y de resultados denota que Berná parece haber encontrado una línea que le está metiendo de lleno en la lucha por los puestos de honor, algo que también se corroboró en la prueba del TUMI Spain Golf Tour celebrada en El Encín, donde acabó el 12.

Tras la jornada, el jugador soriano ha explicado que, a pesar de que había estado mandando en la clasificación, sabía que su vuelta “empezaba por el lado cómodo”, ya que comenzó a competir desde el hoyo 4, cuando el tramo más complicado son el 17, el 18, el 1, sobre todo el 2 y el 3, que fue precisamente por donde acabó

. A pesar de ello, Berná se lamentaba porque “he vuelto a jugar muy, muy bien en un campo que exige darle bien a la bola porque está metido en un robledal, parecido al de Soria, y la pena es que no he acabado de aprovechar los birdies que he tenido durante los hoyos fáciles y luego he perdido algunos golpes que han impedido que esté arriba al final del día”.

Berná podría retomar la competición el próximo lunes, 28 de julio, en el Real Club La Moraleja de Alcobendas, escenario de la siguiente cita del Circuito de Madrid, aunque todavía no está confirmado. En la misma tesitura se encuentra su compañero de club Raúl Pascual, que tiene previsto competir en La Moraleja si bien aún no es seguro al cien por cien.

Pueden consultar las clasificaciones de la prueba del RCG La Herrería del Circuito de Madrid en: https://www.nextcaddy.com/tour/60129/new-livescoring