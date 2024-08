El Golmayo Camaretas recurre exclusión de equipo femenino de Liga Regional

Jueves, 01 Agosto 2024 21:48

El C.D. Golmayo Camaretas ha mostrado este viernes su malestar con la Real Federación de Fútbol de Castilla y León por la exclusión de su equipo femenino de la Liga Regional Doble G. Además ha presentado un recurso contra esta decisión, que considera injustificada y discriminatoria.

El club soriano solicitó el 20 de junio a l RFCYLF la posibilidad de participar con su equipo femenino en la Liga Regional Doble G, una liga a la que ascienden directamente los campeones provinciales (sólo hay liga provincial en Soria y Segovia) y al resto de plazas puede optar cualquier equipo de Castilla y León que lo solicite sin ningún tipo de requisito.

Las nuevas inscripciones se aceptan hasta cubrir las 32 plazas que componen ambos grupos de la Liga Regional Doble G.

El 19 de julio la RFCYLF ha respondido negativamente a la petición de inscripción, justificando que no deja ascender a Golmayo Camaretas porque en Soria hay Liga Provincial.

“sS decide no cubrir las posibles vacantes que se hayan generado en la competición de 2ª División Regional Femenina, con equipos que tengan la posibilidad de participar en las competiciones de ámbito provincial y que no hayan obtenido el derecho deportivo de ascenso”, ha sido la respuesta textual de la Federación.

En ningún apartado de las normas reguladoras de la temporada 2023/2024 aparece que no se pueda ascender porque en una provincia haya una Liga Provincial, ha apuntado el club soriano.

Lo único que se especifica es que los campeones provinciales tienen preferencia.

Exactamente aparece así: “Ascenderán a 2ª División Regional Femenina – “Liga Doble G”, los campeones de las competiciones de 1ª División Provincial Femenina de aquellas provincias que organicen la competición en la temporada 2022/23 y tendrán prioridad sobre los equipos que sean de nueva inscripción”.

"No se entiende que no nos dejen jugar en la Liga Doble G cuando hay 11 plazas por cubrir, 6 de ellas en el grupo que nos correspondería geográficamente. Tampoco se entiende que se le haya dejado a tres equipos de tres provincias diferentes y a nosotros no. Estos tres equipos ni si quiera competían en ninguna liga, cosa que nosotros por lo menos hemos disputado una competición regular esta temporada. La discriminación hacia esta provincia es mayúscula. Han dejado inscribirse a tres equipos de Salamanca, Burgos y León y se le ha negado a dos equipos de Segovia y Soria que se inscribieron en fecha y forma", ha censurado.

La razón real es que los cambios normativos en Castilla y León respecto al fútbol femenino han hecho que las Ligas Provinciales de Soria y Segovia queden muy mermadas, casi perdiendo la mitad de sus equipos participantes.

"Esta situación no es responsabilidad nuestra y no debemos pagar nosotros “los platos rotos”, ha señalado.

Hablando ya de la composición del equipo, desde el mes de enero, ha ido confeccionando una plantilla para jugar en Liga Regional.

Se creó un grupo de jugadoras y recientemente se ha realizado una selección para confeccionar la plantilla definitiva. Es decir, todas las jugadoras que tiene en la actualidad están mentalizadas de jugar en esa liga superior y se inscribieron para ello.

"Ahora se puede dar el caso de que estas jugadoras que iban a jugar en regional, no quieran jugar en provincial. Esto sería una auténtica catástrofe, nos podemos quedar sin equipo femenino tras la apuesta que habíamos hecho", ha advertido.

El Club Golmayo Camaretas ha asegurado que no se conforma con la respuesta de la RFCYLF porque no tiene base legal suficiente y porque crea una grave discriminación hacia dos provincias con respecto al resto de la comunidad.

"La RFCYLF está a tiempo de aceptarnos y modificar el calendario del Grupo A de la Liga Doble G. Estamos a tiempo y no crearía ningún trastorno al resto de equipos. Tras la respuesta negativa de la RFCYLF el 19 de julio, les presentamos un recurso el día 21 de julio argumentando toda nuestra situación. A 1 de agosto no hemos obtenido respuesta", ha apuntado.