El CSB recibe al YouAuto Aldeamayor

Sábado, 10 Abril 2021 12:15

El CSB Soria Ciudad del Deporte juega este domingo, a las seis de la tarde, su tercer partido de la segunda fase de la competición. Repite visita YouAuto Aldeamayor, de Valladolid.

Los sorianos ya ganaron a este equipo en su visita a San Andrés en la primera fase de la competición.

La victoria sería un importante empujón para la clasificación del equipo de cara a jugar la final a 4 de la Copa de Castilla y León.

La actual normativa pemite que socios y aficionados del CSB vuelvan a la grada de San Andrés, hasta completar el 33 por ciento del aforo.

Para ello, el club ha habilitado en su web clubsoriabaloncesto.com este REGISTRO DE ENTRADA

Este formulario estará abierto hasta llenar aforo. No se garantiza la entrada a aquellas personas que no se hayan registrado en este formulario, si se cubre el aforo antes del domingo.

La entrada es gratuita para menores de edad, jugadores del club y socios no deportivos.

Para el resto

de socios y aficionados en general, la entrada tiene un coste de 2 euros, a abonar en la entrada al pabellón.