El Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz cierra su primera edición

Martes, 30 Julio 2024 10:02

El Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz, llevado a cabo en el campo municipal de la focalidad ribereña, ha finalizado el viernes su segundo turno y, con ello, su primera edición.

Este evento tuvo lugar la semana del 8 al 16 de julio y del 22 al 26 de ese mismo mes, albergando a casi a un centenar de niños y niñas de 4 a 15.

Estos jóvenes han llegado hasta San Esteban de Gormaz desde Langa de Duero, Alcubilla de Avellaneda y Aranda de Duero, entre otros, así como del propio San Esteban de Gormaz..

En él, no sólo se ha jugado al fútbol si no que se han mezclado diferentes actividades deportivas, lúdicas y educativas, tales como piscina, gymkanas, manualidades, olimpiadas, etc, en el horario de 9:00 horas a 14:00 horas.

Además, el último día de cada turno invitaron a todos los jugadores y jugadoras a una paella.

La organización ha agradecido públicamente su colaboración a patrocinadores, colaboradores y familias por la gran acogida que han tenido su primera edición.