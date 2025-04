El C.A. Numancia se queda en Lugo a un punto de las semifinales

Lunes, 14 Abril 2025 13:47

El C.A. Numancia de Billar ha disputado este fin de semana en Lugo la tercera edición del Campeonato de España de Billar 5 Quillas de Clubes y, por vez primera, no ha podido lograr una medalla.

El equipo soriano ha empezado bien la competición derrotando por 4 a 1 a Madrid Escuela Nacional, bronce europeo la pasada temporada, pero luego ha caído por 1 a 4 ante Molins y por 2 a 3 ante Baeza.

Precisamente estos dos equipos han sido el campeón y el subcampeón de la prueba, así que no ha habido mucha fortuna en la composición de los grupos, del mismo modo que no la hubo para completar el cuarteto titular, ya que Carlos Cortés, Pedro Camarero y Gennaro Dambra fueron reforzados por Francisco Aparicio al no poder asistir ni Antonio Bueno ni Jesús Barquín al evento.

El equipo, no obstante, ha dado la cara y hubiera accedido a las medallas ganando simplemente uno más de los 12 partidos disputados, ya fuera individual, dobles o relevo.

Así pues, Soria se debe conformar con la séptima plaza, mientras Lugo y Ponferrada han completado el podio con su bronce.

La próxima prueba de Quillas para numantinos será la del ranking nacional que tendrá lugar en Alcobendas del 23 al 25 de mayo.