Daniel Berná mantiene pleno de cortes superados después de tres apariciones en el Alps Tour 2025

Lunes, 26 Mayo 2025 08:22

La tercera participación de Daniel Berná en el circuito Alps Tour 2025 ha deparado un nuevo corte superado. En esta ocasión ha sido en Francia, el Lacanau Alps Open 2025, disputado del 22 al 24 de mayo y donde ha terminado en el puesto 39 con el par del campo.

Esta clasificación final fue el resultado de dos vueltas iniciales más inspiradas, saldadas ambas bajo par (-2 y -1) y que le permitieron superar el corte con solvencia (-3), y un recorrido final menos afortunado (+3) que neutralizó la producción de las dos primeras jornadas, con lo que cerró el torneo en el par.

En cualquier caso, Daniel Berná mantiene el pleno de cortes después de tres apariciones en el Alps Tour 2025: el Memorial Giorgio Bordoni de Italia, el Goesser Open de Austria –donde además rozó el top 10 con su undécima plaza, su mejor clasificación hasta el momento– y ahora el Lacanau Alps Open de Francia.

Tras el torneo, Berná ha admitido que “es un campo donde no me siento a gusto al 100% en los tiros a calle, en las salidas” y que en la vuelta final “no jugué nada bien desde el tee, otra vez”, si bien ha añadido que “en el putt estoy trabajando bien, el cambio me ha venido muy bien y estoy pateando mejor”.

Por encima del juego en sí, el jugador soriano ha valorado el hecho de “pasar el corte otra semana más y estar ahí jugando no para ganar pero sí con opciones de otro top 10 o top 15”.

En esta misma línea, ha insistido en quedarse con el hecho de “pasar el corte y seguir sumando puntos, ya que el objetivo es meterme en el menor tiempo posible entre los 50 primeros del Alps. Ahora voy en el puesto 57, habiendo participado en solo tres torneos de los ocho que se han disputado, así que la valoración de estas tres semanas es bastante positiva”, añadía.

La siguiente participación del jugador soriano en el Alps Tour está prevista, inicialmente, para los días 4 a 6 de junio con motivo del Alps de Andalucía-Roquetas de Mar, una prueba en la que también podría estar su compañero de club Raúl Pascual.

Antes, sin embargo, ambos tienen previsto participar en el Circuito de Madrid de Profesionales La Dehesa, programado para el 2 de junio en el Club de Golf La Dehesa de Villanueva de la Cañada.

Pueden consultar los resultados del Lacanau Alps Open en: https://lc.cx/kngRJK.