Berná firma su tercer Top 10 de la temporada

Sábado, 09 Julio 2022 18:06

El jugador del Club de Golf Soria, Daniel Berná no ha podido celebrar la victoria en casa aunque el soriano ha firmado su tercer Top 10 en el Alps Tour 2022 después de saldar un torneo con nota en una jornada final en la que ha contado con muchos seguidores durante los dieciocho hoyos de su recorrido.

Las expectativas eran muy buenas después de que Berná cerrara la primera jornada en la segunda posición y la segunda en el liderato, junto a otros cinco rivales.

Sin embargo, hoy no ha sido su mejor día.

Ha luchado por sentenciar un buen torneo en casa y ofrecer batalla por la victoria, y aunque terminaba con un buen birdie en el 18, no logró alcanzar al ganador y terminar la faena que tan fantásticamente había preparado en su campo.

“Estoy un poco fastidiado por no haber podido luchar hasta el final, si no ganas no pasa nada pero me habría gustado tener alguna opción en el 16 y 17. Pero se ha luchado, ha venido mucha gente al campo, ha sido divertido y me quedo muy satisfecho. Es mi tercer top 10, estoy jugando bien y ahora empiezo a mirar la temporada de otra forma. Ahora viajo a Madrid para disputar un torneo y veremos cómo estamos para viajar a la próxima prueba del Alps en La Gomera, que también es a finales de la semana que viene”, ha declarado.

El gran vencedor del Alps de Las Castillas en su décima edición ha sido el italiano Gregorio de Leo, que ha saldado su competición con vueltas de 65, 66 y 65 hoy con 6 birdies, uno de ellos en el último hoyo para escaparse de un temido play-off con un total de 14 bajo par.

El ganador viene de una pequeña localidad cerca de Turin, Biella, tiene 22 años, se hizo profesional el pasado mes de septiembre y en 10 meses ya ha firmado dos victorias en el Alps Tour; un recorrido express para lograr su sueño, que es llegar al Challenge Tour y puede lograrlo directamente si consigue un tercer triunfo, o quedando entre los 5 primeros del Alps Tour al finalizar la temporada.

“Ha sido un día increíble. He conseguido mi segunda victoria profesional en tan poco tiempo, y estoy contentísimo. Hoy he jugado muy bien, el putt ha estado fantástico; sólo he hecho un bogey en el 14 al pegar un mal golpe desde el tee, pero aparte de eso, ha sido una vuelta muy buena y estoy contento”, explicaba el italiano tras recibir su merecido trofeo.

La entrega ha contado con el presidente del Club de Golf Soria, Ramsés López; el presidente de la Federación de Castilla y León, José Ignacio Jiménez; el presidente de la Federación de Castilla la Mancha, Carlos Gutiérrez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, y el diputado de la Diputación Provincial de Soria, Gustavo Adolfo Marín.

Salvador ha felicitado al Club de Golf Soria por el “gran trabajo hecho durante esta semana en un torneo de alto nivel como es el Alps de Las Castillas. Creo que es un campo precioso, muy bien situado y que tenemos que explotar. Desde el Ayuntamiento de Soria estaremos encantados de seguir colaborando con el club o con federaciones como ha sido ahora el caso para traer a Soria competiciones de esta índole”.

Por su parte, Marín ha expresado que “como en todos los deportes, cuantas más competiciones de este calado haya, mejor. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, lo apoyamos y en este torneo estuvimos desde el primer momento, porque sabíamos que iba a ser todo un éxito con jugadores de muchos países visitando nuestro territorio”.