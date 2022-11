Resultados de la cantera numantina

Martes, 08 Noviembre 2022 18:39

La cantera del Numancia ha disputado una nueva jornada de sus competiciones, con resultados dispares. Derrota del Numancia B en uno de sus mejores partidos del año y victoria a domicilio del juvenil.

El partido del Numancia B comenzó bien, con un Numancia B bien plantado, pero un error en iniciación dejó a Joel solo, que fusiló a Maxi haciendo el 0-1.

La primera mitad tuvo poca historia más y ese fue el resultado al descanso.

La segunda parte comenzó parecida, con un Salamanca dominador y un Numancia B con las ideas claras. Pero en el minuto 63, Mencía cometió penalti y Amaro lo transformaba haciendo el 0-2. A partir del gol, el Numancia B fue el claro dominador y encerró al Salamanca en su área, teniendo bastantes ocasiones y numerosos acercamientos al área.

En el 78, Cervero fue derribado en el área y Vidorreta hizo el 1-2 de penalti, pero pese a que lo merecieron, los chavales numantinos no pudieron hacer el empate.

La semana que viene es de descanso debido a la Copa del Rey, y el siguiente enfrentamiento será ante el Atlético Astorga en La Eragudina, dentro de dos semanas

Juvenil nacional

Destacada victoria del Juvenil A numantino, que derrotó al líder de la categoría, el Santa Marta salmantino, en un partido de mucho trabajo y sufrimiento desde el inicio hasta el final.

Empezó el partido con el equipo local volcado sobre la portería de Fernando, pero sin generar ocasiones claras ni tener profundidad. Una labor colectiva para defenderse de los ataques del rival que acumulaba muchos jugadores en zona de finalización.

Le costó entrar en el partido al equipo, pero poco a poco comenzó a elaborar acciones ofensivas. En el minuto 26, Marti disputó un balón, lo ganó y lo cedió a Hame, que conectó con Carlos, que consiguió generar superioridad en banda izquierda, regateó a un rival y cedió atrás el balón a Hugui, que de fuerte golpeo batió al portero local.

Tres minutos después, Hame, tras una gran presión, robó en inicio de juego del rival y se plantó solo ante el portero, pero su remate salió desviado por el guardameta, con la fortuna de que el rechazo le cayó a Gallar, que, a placer, anotó con la derecha el segundo en el marcador. Estos goles hicieron mucho daño al Santa Marta, que vio como su gran comienzo de partido era fulminado por los dos tantos numantinos.

Acabó mejor el Juvenil numantino la primera mitad. La segunda parte comenzó con una ocasión clara de Marti tras una gran acción individual, que no consiguió golpear con claridad y el meta despejó el balón. El equipo local creció con el cambio de sistema, acumulando más jugadores en las últimas líneas.

El Numancia conseguía defenderse con dificultad y la gran actuación de Fernando, que con dos paradas de mérito consiguió mantener la portería a cero hasta el minuto 78, cuando Forli con un zapatazo desde fuera del área conseguía batir a nuestro meta para hacer el 2-1 y meter a su equipo en el partido. Siguió atacando el equipo local, que con el clamor de su afición lo intentó hasta el final sin acierto y debido al gran compromiso en defensa de todo el equipo soriano.

La jornada 9 se disputará el próximo sábado 12 a las 13.00 horas en la Ciudad Deportiva y nos enfrentará al Burgos en un duelo apasionante.

Juvenil regional

Partido muy disputado en el cual un Numancia con mucha garra fue capaz de ponerse pronto por delante en el marcador, pudiendo marcar el tempo del partido y acomodarlo a su modo de juego ante una Arandina, muy fuerte físicamente, que nunca estuvo cómoda.

Buena aportación de los jugadores, que salieron desde el banquillo para frenar a la Arandina, que en el último tercio del partido intentó apretar, sin conseguir frutos.

El primer gol del partido llegó en una falta en la frontal del área arandina que transformó Javi, de forma espléndida, por donde duermen las arañas.

El 0-2 fue gracias a una contra por banda izquierda, con un balón que le llegó a Javi, que desde el punto de penalti volvió a buscar la escuadra derecha.

El 0-3 definitivo fue fabricado de principio a fin por Diego, que presionó al central, robándole el balón y plantándose frente al portero para batirlo.

Cadete regional

Volvía a la Ciudad Deportiva el Cadete A numantino tras su última victoria en Ponferrada, con ganas de seguir sumando en este enfrentamiento ante el Burgos Promesas, uno de los mejores equipos de la categoría, con unos registros tremendos.

El partido fue muy entretenido, con opciones para ambos equipos, que se saldó con un justo empate, pero con la sensación de haber dejado insatisfechos tanto a los locales como a los visitantes.

Los primeros minutos fueron de claro dominio numantino, con acciones muy verticales, plantándose en área contraria en pocos toques. Depa no llegó a rematar a gol un buen centro de Bene desde la izquierda, y un disparo cruzado de Miguel se marchó rozando el palo en las dos más claras para el Numancia.

El Burgos fue poco a poco desperezándose y encontrando espacios en la espalda de los laterales, haciendo mucho daño con envíos largos de su guardameta.

En la primera acción de peligro se pusieron los visitantes por delante con un remate de Asier dentro del área tras un barullo después de un saque de esquina. Duro golpe para los numantinos, que empezaron a sufrir y a perder protagonismo en el partido.

Pereira a punto estuvo de encontrar el gol en una falta lateral directa que nadie tocó y que se fue al palo, pero poco después, sí que encontraron un nuevo gol tras otro centro peligroso en el que Bene marcó en propia puerta al intentar despejar el balón. Con ese 0-2 se llegó al descanso.

Se repuso bien el equipo rojillo que, con la dinámica positiva de la remontada de la semana pasada, se puso a trabajar y a correr, y pronto encontró el premio del gol tras una buena jugada enlazada entre Koke y Palma, quien sirvió el gol en bandeja a Miguel para poner picante al partido. Lo intentaba y lo intentaba el conjunto rojillo, que llegaba constantemente a zonas de peligro, pero, o se estrellaba con la defensa burgalesa, o cometía errores de imprecisión en el último pase.

Rubio tuvo en sus botas la sentencia para los visitantes, pero su remate de vaselina lo sacó Fran bajo palos en una brillante acción defensiva.

En uno de los muchos ataques rojillos, en el minuto 77, un buen centro de Óscar permitió a Palma encontrar posición de disparo en la frontal, anotando así el 2-2 definitivo con un disparo espectacular que se coló sobre la cepa del poste izquierdo de Rubén. Sensaciones agridulces para el conjunto numantino por lo visto en el terreno de juego, pero buen punto para seguir sumando y manteniendo la distancia con los puestos bajos de la clasificación.

Cadete provincial

Sexto partido de liga para el Cadete B del C.D. Numancia, que sumó una nueva victoria en la competición provincial.

El equipo visitante entró muy bien al partido y en los primeros 15 minutos ya iba ganando 0-2 tras los goles de Álvaro Lozano y Martín Bailo.

El Numancia aprovechaba los espacios que dejaba el San Esteban a la espalda de su línea defensiva y pudo haber marcado algún gol más. A los 20 minutos, el San Esteban recortó distancias en el marcador con un tiro lejano que sorprendió a Aitor. Pero en el minuto 30, el Numancia puso el 1-3 tras un error defensivo del equipo local, que se marcaba en propia puerta. En la segunda parte hubo muchas interrupciones y se vio muy poco fútbol.

Regional infantil

Dura derrota la cosechada este fin de semana pasado en la Ciudad Deportiva frente al Burgos Promesas (1-2).

El partido estuvo muy condicionado por el gran cúmulo de bajas (algunas de varios jugadores claves) que acarreaba nuestro equipo.

En la primera parte, el Burgos Promesas fue bastante superior a nuestro conjunto, equipo que dobló en intensidad y contundencia a al conjunto numantino, que no estuvo nada cómodo en toda la primera parte.

Muy pronto, en el minuto 4, el Burgos Promesas se adelantó a la salida de un córner. Acto seguido y dentro del claro dominio visitante, el jugador local Víctor García, se aprovechaba de un error en la salida de balón del portero visitante y firmó las tablas.

En la segunda parte, y tras una serie de modificaciones tácticas, el equipo salió con otra cara, aumentando considerablemente la intensidad y adueñándose del balón. Hubo un claro dominio local, donde hubo hasta cuatro ocasiones claras de gol, especialmente un disparo al larguero de Colmenares y un disparo en el área pequeña que sacó el portero rival a Lafuente.

Provincial infantil

Comenzó el partido con un Almazán ordenado que conseguía una y otra vez parar las ofensivas numantinas, pero fue Enciso el que con una buena internada por banda consiguió abrir el marcador. Después, Marti sin apenas tiempo para la reacción del Almazán hizo el 2-0.

En ese momento terminó el partido, pues el conjunto visitante bajó los brazos y el Numancia con un buen dominio del balón amplió distancias consiguiendo el 9-0 final.

PROVINCIAL INFANTIL. JORNADA 3. C. D. NUMANCIA D – C. D. CAMARETAS B (2-5)

Gran partido el realizado por el Numancia D en Ciudad Deportiva entre el Infantil D y los pupilos del Camaretas. Partido de idas y venidas.

Los numantinos comenzaron dominando la pelota en campo rival con un juego fluido y combinativo.

Sin embargo, los rivales mostraron su arma más letal en sus transiciones rápidas de campo a campo, siendo así como llegaron tanto el 0-1 como el 0-2 para los visitantes.

No obstante, los rojillos no bajaron los brazos, consiguiendo recortar la distancia con el 1-2, obra de Óscar. Comenzó la segunda parte con dominio local, sin embargo, una vez más nuestros fallos puntuales marcaron el resultado, generando que los visitantes se adelantasen de nuevo tras una falta lateral y un nuevo contraataque poniendo el 1-4 en el marcador.

A destacar, eso sí, el pundonor de nuestros infantiles, que en ningún momento se rindieron y siguieron atacando la portería rival, con numerosos córneres y presencia en el área visitante.

De este modo llegó el 2-4 obra de Daniel y la sensación de que se podía conseguir la machada. No obstante, los visitantes de nuevo consiguieron anotar, poniendo el 2-5 final.

Provincial alevín

Partido cómodo el vivido en la Ciudad Deportiva para el Alevín A, que se enfrentaba al Calasanz.

En principio parecía un choque complicado para el cuadro rojillo, ya que se enfrentaban el segundo contra el tercer clasificado (eso sí, el C. D. Numancia con dos partidos menos).

Pero rápidamente se puso el segundo clasificado 3-0 arriba en el marcador, afianzando así su superioridad. Pese a ser uno de los peores partidos del conjunto local, en lo que llevamos de temporada, y pese a los intentos del Calasanz de recortar distancias, el resultado al descanso fue de 4-1.

Poco a poco los jugadores rojillos se sintieron más cómodos y muy superiores a un Calasanz que no sabía cómo contrarrestar el tren que les pasaba por encima.

La segunda mitad continuó con la tónica de la primera, donde el CD Numancia no encajó ningún gol más y aumentó su bagaje goleador. De esta forma los rojillos consiguen el 7-1 final, manteniendo la segunda plaza, igualado a puntos con el San José, a una victoria del líder, Almazán, pero con un partido menos. Cabe destacar la actuación de Julián De La Mata, que lidera la clasificación de máximo goleador de la competición, gracias a un nuevo hat-trick en este partido.

Provincial alevin

El resultado final (1-17) entre Calasanz B y Numancia B refleja con claridad lo acontecido a lo largo de los sesenta minutos de contienda.

Un conjunto, el numantino, muy superior en todos los aspectos del juego, en el físico, en técnica individual y colectiva…, que dominó el desarrollo del choque desde el pitido inicial, manejando a su antojo el esférico, ante un cuadro local refugiado en su parcela y dedicado a achicar balones, y que sólo intentó desplegarse a base de balones en largo desde propia área de castigo.

Provincial alevín

Partido disputado el jueves por la tarde en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio entre los equipos C y D del Numancia (10-2).

Comenzó el partido de forma entretenida, en los primeros minutos se adelantó el Alevín C con fortuna pero apenas unos minutos después empato el alevín D tras una buena jugada colectiva que Juan finalizó de buen disparo. Posteriormente el Alevín C marcó tres goles en apenas seis minutos, estableciendo una diferencia que no representaba el gran juego propuesto por el Alevín D.

Justo antes del descanso aún hubo dos goles más, uno por cada equipo. Llegándose al descanso con un 5-2 a favor del Alevín C.

Ya en la segunda parte se notó la diferencia física entre ambos equipos y el Alevín C se distanció más en el marcador hasta el definitivo 10-2 a pesar de las buenas intervenciones del portero visitante Diego.

Provincial benjamín

Buen partido de los chicos del B en la tarde del sábado, en el que dominaron durante todo el encuentro ante un San José que nunca perdió la cara, pero que se encontró a un oponente al que le salió todo bien. El resultado final lo dice todo: 0-8.

Empezaron los numantinos mandando desde el principio, sabiendo llevar las riendas en todo momento y con buenas combinaciones que terminaban siempre con peligro.

Fruto de este dominio y después de varias ocasiones, en el minuto 8 se abrió el marcador a favor de los rojillos. No se conformaron con el primero, y con la lección aprendida de la jornada anterior, que sufrieron lo suyo por no cerrar el partido, fueron en busca de cerrar el encuentro cuanto antes.

Las ocasiones se sucedían y poco a poco fueron cayendo los goles, hasta cuatro al llegar al descanso.

La segunda parte tuvo el mismo guión.

Provincial benjamín

Disputado partido que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva del Numancia. Se enfrentaban el Benjamín C contra el Norma. Los visitantes presentaron un equipo fuerte y sólido frente a los nuestros, que venían de un empate en casa del Calasanz.

El partido comenzó y el físico fue el detalle determinante en esos primeros minutos, adelantándose los visitantes. Los numantinos no bajaron la cabeza y consiguieron el empate por mediación de Victoria. Tras ese gol, los rojillos comenzaron a dominar llevando el peso del equipo, pero fueron los visitantes quienes se adelantaron tras un potente tiro lejano.

Otra vez nos tocaba remar.

De nuevo nuestros benjamines cogieron la batuta y comenzaron a trenzar mejores jugadas, consiguiendo el empate obra de Martín.

El partido se presentaba duro. Ahora sí, los nuestros se adelantaron por medio de Paula tras buena jugada de Rodrigo por banda derecha.

Sin embargo, los visitantes no pararon de luchar hasta el final, consiguiendo primero empatar y más tarde adelantarse tras innumerables ocasiones de los nuestros, pero a veces la pelota no quiere entrar. Gran partido para los espectadores y a seguir trabajando duro.

Provincial prebenjamín

Sexto partido de liga para el Prebenjamín B del CD Numancia, que acabó con la primera victoria para los más pequeños del club en un partido muy disputado y con mucha igualdad entre ambos equipos.

En la primera parte el Numancia tuvo el control del partido y empezó teniendo buenas ocasiones a través de Adrián y Pedro. En el minuto 8, tras una jugada individual, Pedro adelantaba al equipo local, aunque Rodrigo empataba a los pocos minutos.

Otra vez Pedro, por dos veces, marcaba y ponía el 3-1 para el Numancia; pero justo al borde del descanso Huego recortaba distancias.

En la segunda parte, Hugo volvía a marcar para el Golmayo-Camaretas para poner el empate en el marcador. Y, en el minuto 33, Thiago marcaba el 4-3 definitivo para el Numancia con un remate de volea desde dentro del área.

En los últimos minutos el equipo local se defendió muy bien de los ataques rivales y conseguía llevarse la victoria. Gran partido de todos los jugadores que van mostrando una mejoría en cada encuentro que jugamos.