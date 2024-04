La III edición del Torneo #EligeSoria reúne algunas de las mejores canteras de fútbol

Jueves, 11 Abril 2024 08:29

La Ciudad del Fútbol Francisco Rubio acogerá el próximo 1 de mayo la III edición del Torneo Elige Soria de fútbol 7 en categoría benjamín, organizado por el C. D. Numancia y el Ayuntamiento de Soria. El torneo cuenta con la colaboración de Caja Rural de Soria.

La cita, presentada en la sala de prensa de Los Pajaritos por el Alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, y los responsables del fútbol formativo del C. D. Numancia, Antonio Alfageme y Marcos De Pablo, reunirá a los mejores equipos benjamines de la provincia de Soria -C. D. Calasanz, C. D. San José, S. D. Almazán, S. D. Golmayo-Camaretas, Uxama Promesas, S. D. Ólvega, Escuela Ayuntamiento de Soria y C. D. Numancia-, junto a varias de las mejores canteras del fútbol español como Real Valladolid, Rayo Vallecano, C. A. Osasuna, Deportivo Alavés, U. D. Sur de Valladolid, Laurus de Logroño, Burgos C. F., y Gazte Berriak de Pamplona en una fase final que se celebrará en la mañana del miércoles 1 de mayo.

Los partidos comenzarán a las 10.00 horas y los 16 equipos se repartirán en cuatro grupos de cuatro conjuntos cada uno de ellos.

Los primeros clasificados de cada grupo accederán a semifinales y tras éstas se conocerá a los finalistas y al campeón de esta III edición del Torneo Elige Soria.

La final está prevista para las 14.15 horas.

Los segundos clasificados jugarán una fase plata para dirimir los puestos del quinto al octavo; los terceros clasificados jugarán una fase bronce para completar las posiciones novena a duodécima, mientras que los cuartos clasificados jugarán una fase de consolación para dirimir los puestos 13º a 16º.

Buena parte de los partidos de esta fase final del domingo serán grabados y subidos al canal de Youtube del C. D. Numancia, con el objetivo de promocionar y dar visibilidad a un torneo que, como su propio nombre indica -Elige Soria-, apuesta declaradamente por el deporte, el turismo y la gastronomía.

Por ello, todos los asistentes participarán de rifas y sorteos durante la jornada del torneo. El precio de la entrada será de 5 euros por persona y jornada de competición.

Dicha entrada numerada permitirá a cada asistente participar en las rifas y sorteos que se realizarán. Te esperamos el 1 de mayo en la Ciudad del Fútbol. #EligeSoria

DOSSIER TORNEO ELIGE SORIA 23-24