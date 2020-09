Javier Modrego, nuevo secretario técnico del Numancia

Miércoles, 16 Septiembre 2020 17:10

Javier Modrego Casado (19 de enero de 1988) es el nuevo secretario técnico del C. D. Numancia.

El actual director de la Academia Internacional del club numantino compaginará este cargo con el de ayudante de Fernando Alonso en la dirección deportiva numantina.

Javier Modrego, ex jugador profesional de fútbol, empezó a jugar al fútbol en el ADES Escolapias de Soria y de ahí pasó a formar parte del fútbol base del C. D. Numancia.

En edad cadete fichó por el Real Valladolid y dos temporadas después fue el Real Madrid el equipo que se hizo con sus servicios.

Internacional con España en los escalafones inferiores, Javier Modrego participó con la selección de España sub-19 que se proclamó Campeona de Europa en Austria 2007.

Tras el Real Madrid fue el Villarreal C. F. el que fichó a Javier Modrego y un año más tarde por el Getafe C. F.

Una lesión le obligó a dejar el fútbol de élite demasiado pronto, pero Modrego siguió con su formación académica.

En 2012 se graduó como licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y desde 2014 recuperó su pasión por el fútbol, como entrenador de las categorías inferiores y del primer equipo del C. D. San José de Soria.

En 2019 se incorporó a la disciplina del C. D. Numancia para dar desarrollo a la Academia Internacional del C. D. Numancia que actualmente dirige y fue entrenador del C. D. Numancia Juvenil B, que milita en Liga Nacional.