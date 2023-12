Javi Moreno: "Con el escudo no se le gana a nadie"

Viernes, 01 Diciembre 2023 16:52

El entrenador del Numancia, Javi Moreno, ha confiado en que la derrota de la última jornada sirva para aprender y volver el domingo, en las Islas Canarias, a la senda de la victoria.

https://www.youtube.com/watch?v=GRXgaQxd2Ds

Javi Moreno ha comparecido hoy ante los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal de hoy viernes y el técnico numantino ha vuelto a hacer hincapié en la rueda de prensa que la derrota del pasado domingo ante el Guadalajara debe servir para aprender.

El Numancia visita en la décimo cuarta jornada el terreno de juego del San Fernando. Será el domingo a las 13:00 horas, en hora peninsular.

“Espero que la derrota nos sirva para aprender. Nos faltó humildad, así se lo he transmitido a los jugadores. Los equipos que vienen a Los Pajaritos y, en general, los que juegan contra el Numancia tienen una motivación extra y no nos podemos relajar. Con el escudo no se le gana a nadie en el fútbol actual”, ha resaltado Moreno.

Para el preparador rojillo, “perder nunca es agradable, y el lunes y el martes estuvimos mal, pero el miércoles ya nos pusimos a tope para pensar en el San Fernando e ir a por todas”.

En cuanto al San Fernando, Javi Moreno ha estimado que “es un equipo muy necesitado que, salvo el otro día que encajó varios goles, hace los partidos muy apretados y muy igualados”.

“Han jugado con varios sistemas de juego -ha destacado Moreno-, y estoy seguro que sus estímulos por ganar serán más grandes que nunca, así que no nos queda más remedio que igualar su intensidad, sus ganas y equipararnos en todo, porque sólo así tendremos posibilidades de ganar”.

Tampoco ha querido poner excusas a las bajas, “porque el que no juega es el que no se lesiona. Llevo diciendo todo el año que la exigencia es muy grande…”.