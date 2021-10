Homenaje del Numancia a Unzué

Viernes, 22 Octubre 2021 18:34

El C. D. Numancia tributará un homenaje a Juan Carlos Unzué el próximo domingo 31 de octubre en el partido que el equipo soriano disputará en Los Pajaritos ante el A. E. Prat.

Juan Carlos Unzué estará presente en dicho encuentro y podrá recibir el calor y el cariño de la afición numantina. Dicho acto de reconocimiento vendrá acompañado de un acto benéfico y social en el que la sociedad soriana podrá realizar una donación en favor de la Fundación Francisco Luzón para luchar contra la ELA (Esclerósis Lateral Amiotrófica) en la búsqueda de una cura de esta enfermedad.

Desde la Fundación Francisco Luzón se ha elaborado una página web a través de la cual tanto particulares como empresas podrán aportar su granito de arena y colaborar de forma solidaria para el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los enfermos de ELA y nos permitan seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad.

Entra en https://ffluzon.org/homenaje-unzue-numancia/# y contribuye con la cantidad que puedas aportar.

Juan Carlos Unzue Labiano (Pamplona, 22 abril de 1967) ha sido futbolista profesional de élite (C. A. Osasuna, F. C. Barcelona, Sevilla F. C., C. D. Tenerife y R. Oviedo) y también entrenador.

Formó parte del cuerpo técnico del F. C. Barcelona como entrenador de porteros entre 2003 y 2010, con Frank Rikjaard y Pep Guardiola, con quién ganó todos los títulos en la campaña 2008-09.

Su primera experiencia como entrenador la tuvo en el C. D. Numancia de Soria en la temporada 2010-11, con el equipo rojillo en Segunda división. El C. D. Numancia obtuvo la décima posición en la categoría de plata esa temporada, la del debut de Juan Carlos Unzue como técnico.

Volvió la temporada siguiente al staff técnico del F. C. Barcelona como entrenador de porteros, si bien el ‘gusanillo’ de entrenar lo seguía teniendo dentro, por lo que un año después dejó el F. C. Barcelona para fichar por el Racing Club de Santander, club con el que no llegó a debutar por divergencias en los papeles administrativos de su contrato.

Su etapa como técnico continuó en el Celta de Vigo, siendo segundo entrenador de Luis Enrique, actual seleccionador de España. Acompañó a Luis Enrique en su incorporación al F. C. Barcelona como segundo entrenador, donde consiguió ganar Liga, Copa del Rey y Champions en el año 2015.

En el año 2017 regresó al Celta de Vigo, ya como primer entrenador y en 2019 también entrenó al Girona F. C. No acabó la temporada en el club catalán y unos meses después comunicó en rueda de prensa que padecía ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), pasando a dedicar todos sus esfuerzos a su familia y a dar visibilidad a una dura enfermedad degenerativa que afecta a 3.700 personas en España.

El C. D. Numancia ha estimado que Juan Carlos Unzué es uno de los suyos, siendo un ejemplo como entrenador y un modelo como persona, demostrado día a día antes, durante y después de haber comunicado su enfermedad.

Ahora, centra todos sus esfuerzos en ser activo en busca de una cura, ofreciendo charlas motivacionales en las que resalta que lo más importante de la vida es vivir. Algo tan sencillo y a la vez tan imponente. Escuchando a Juan Carlos Unzué dan ganar de vivir y eso vale para toda la sociedad, de ahí el homenaje que el C. D. Numancia quiere tributar a Juan Carlos Unzué Labiano.