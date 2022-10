El Numancia, reñido con el gol

Martes, 25 Octubre 2022 08:47

El Numancia es el equipo menos goleado de Primera RFEF pero también uno de los menos goleadores de la categoría, lo que lastra su clasificación.

La novena jornada de Primera Federación ha dejado un total de 47 goles en los 20 partidos disputados durante el último fin de semana, pero ninguno de ellos ha sido materializado por el Numancia, en Tarragona, donde tampoco tuvo la fortuna de cara y sufrió alguna decisión arbitral que no debe ocultar las carencias propias.

El Numancia ha marcado 5 goles en nueve jornadas y ha encajado solo cuatro, lo que le ha dado para sumar tres victorias, tres empates y tres victorias y situarse en la undécima posición del grupo 2 de Primera RFEF.

Solo el Calahorra, colista del grupo, ha marcado los mismos goles que el Numancia.

El balance parece mejorable, y mejorará, a poco que se acierte con la meta contraria.

El Castellón, lider del grupo del Numancia, ha marcado 16 goles y ha encajado seis. El Eldense, segundo, ha marcado 14 goles, al igual que el Murcia y el Intercity., y ha recibido ocho goles.

En el grupo 1 de Primera RFEF, el Racing Ferrol, líder, ha marcado 15 goles a favor y ha encajado cinco. El Córdoba, segundo, ha visto puerta en 19 ocasiones y ha encajado seis goles.

Lo han dejado claro en las redes sociales los aficionados sorianos: "Derrota injusta. Arbitraje polemico. Defendemos bien pero no marcamos ni al arco iris y así es difícil puntuar todos los dias. Una pena porque el Nastic era batible. A mirar hacia adelante y ganar al Athletic B. No queda otra", han escrito. "Al final, lo que te condena en una categoría es no tener alguien que defina. La defensa está bastante bien", han reiterado.

El único gol que ha marcado un delantero del Numancia en 16 partidos (7 de pretemporada y 9 de Liga) lo ha antado Julián Mahicas en un amistoso ante el Amorebieta.

Ni Rubén Mesa ni Mario Barco han podido celebrar hasta la fecha un gol con la camiseta del Numancia

Isma Gil, con ayuda del sistema defensivo del equipo, se ha convertido en el portero menos goleado de toda la 1ªRFEF, una faceta en la que el equipo obtiene buena nota. Mejorar el balance pasa por ver puerta, lo más caro siempre en el fútbol.