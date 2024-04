El Numancia regala dos entradas a sus abonados para partido frente al Talavera

Lunes, 22 Abril 2024 07:46

El C. D. Numancia quiere contar con el apoyo de su afición el próximo domingo frente al Talavera, en su carrera por conseguir la plaza de ascenso directo a Primera RFEF. Y Para ello regalará dos entradas a sus abonados.

El club ha reconocido en un comunicado de que es consciente de que el equipo vivirá el próximo domingo uno de los momentos más importantes de la temporada y, por ello, con el objeto de recabar su apoyo y aliento en este partido, ha decidido regalar a sus abonados dos entradas para el Numancia-Talavera del próximo domingo 28 de abril en Los Pajaritos (12.00 horas)

Desde el miércoles 24 de abril (la oficina del club estará cerrada 22 y 23 de abril), todos los abonados numantinos podrán retirar dos localidades de forma gratuita para el partido ante el C. F. Talavera.

Los abonados podrán disponer de las entradas de cualquier zona del estadio -hasta agotar localidades- a excepción del Palco Vip.

La promoción será válida hasta las 19.30 horas del viernes 26 de abril si la retirada se hace físicamente en la oficina del club.

Los horarios para poder adquirir de las entradas serán comerciales.

Los abonados podrán dirigirse a las oficinas del Club de 09.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Los abonados podrán hacerlo online desde el mismo lunes 22 de abril a través de la página web del Club (www.cdnumancia.com) hasta el mismo inicio del partido, con un coste de 0.96 euros por los gastos de gestión de la herramienta.

El Numancia saldó con victoria la segunda final de las cuatro marcadas en este último tramo del campeonato para ser campeón de liga y superó por un solitario gol de Carlos González en los primeros minutos del segundo acto al C. D. Ursaria, que peleó hasta el final por igualar el partido, vendiendo cara su derrota.

Si hace unos días se aplaudía el ejercicio defensivo realizado por un Titanic del fútbol como el Real Madrid ante el Manchester City, el manual defensivo del Numancia ante el C. D. Ursaria no fue menor y evidenció en estos partidos tan importantes que la pelea y la intensidad no se negocian hasta las últimas consecuencias y que sirven para ganar partidos y conquistar campeonatos.

El equipo fue superado en muchas fases del encuentro por un Ursaria que conocía a la perfección la superficie en la que jugaba, que dominaba los espacios de un campo menor y que ponía también toda la carne en el asador por el hecho de jugar contra un histórico como el equipo soriano.

Contra eso y contra todo lo demás luchó el equipo de Javi Moreno, que en esta ocasión pudo además brindar la victoria a los más de quinientos numantinos desplazados a Cobeña y que volvieron a Soria con una sonrisa y una satisfacción enorme tras las decepciones de San Sebastián de los Reyes y Guadalajara.