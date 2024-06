El Numancia presenta a su nuevo entrenador Aitor Calle

Martes, 25 Junio 2024 12:34

Aitor Calle ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del C.D. Numancia para la temporada 2024-25, en la que volverá a buscar el ascenso a Primera RFEF.

El presidente del club, Patricio de Pedro, ha deseado suerte al nuevo entrenador porque sus éxitos serán los de todos.

El director deportivo Alex Huerta ha resaltado la trayectoria del nuevo entrenador y las ofertas que ha tenido y su apuesta por estar con el Numancia

Calle, que llega procedente del Sestao River tras tres temporadas en el club vasco, ha descartado otras ofertas para asumir la responsabilidad de llevar al Numancia a Primera RFEF.

El entrenador tiene ascendencia soriana ya que sus padres son originarios de Coscurita y Los Rábanos.

Calle ha resaltado que estar en Soria es algo especial, por volver a los orígenes, y ha agradecido la confianza y ha mostrado su deseo de trabajar para devolver al equipo donde se merece

“A ilusión y trabajo no nos va a ganar nadie. Agradecer a Alex que desde el minuto uno apostó por mi. Desde que he llegado a Soria me he dado cuenta que he acertado con decisión”, ha señalado.

Calle ha señalado que el Numancia es un club muy familiar y así lo ha sentido desde el primer minuto, con personas que le hacen todo mas fácil.

“Me encantaría echar raíces y estar un tiempo en este gran club y devolverlo donde todos creemos que debe estar”, ha resaltado.

Ale Huerta ha señalado qe Pablo Ayuso regresará al club como segundo entrenador.

Calle ha señalado que la base del equipo es importante por darle continuidad, tras estar cerca de conseguir el objetivo el año pasado y que debe ayudar este año a dar todavía una mejor versión.

El entrenador vasco ha asegurado que sido fácil elegir al Numancia, porque tiene todo lo que busca como entrenador, tras cumplir ciclo en Sestao en Primera RFEF.

“La decisión ha sido sencilla porque había muchas cosas que me ligaban a Soria. Es el compañero de viaje ideal para seguir creciendo profesionalmente, independientemente de la categoría”, ha manifestado.

Calle ha asegurado que sabe para lo que viene al Numancia, el ascenso, un reto exigente pero ilusionante. Es la motivación que hay que buscar los entrenadores.

En cuanto a estilo de juego, Calle ha asegurado que le gusta ganar, por lo que en esta categoría no hay el mismo escenario todos los fines de semana, con diferentes superficies y dimensiones diferentes, y lo que le pretende es que el equipo que necesita hacer para conseguir la victoria.

“Mi estilo dependerá de lo que sea necesario”, ha señalado.

Calle ha apuntado que le gustaría que la afición se sintiera orgulloso de su equipo, porque lo necesitan más que nunca.

“La afición es exigente y muy fiel. Se que la gente está muy comprometida con el club y tenemos que intentar transmitir es que la gente se sienta orgullosa”, ha señalado.

Calle ha asegurado que desde que ha llegado a Soria ha estado con planificación del equipo y cerrar algunas renovaciones.

“Hay que confeccionar una plantilla lo más adecuada y posible para afrontar el reto, porque dar el salto es difícil”, ha subrayado.

En cuanto a grupos y preferencias, Calle ha reconocido que tiene más experiencia en unos que otros, porque lleva siguiendo al Numancia muchos años.

“Creo que el grupo vasco, por cercanía y desplazamientos, sería muy adecuado”, ha subrayado.

Calle ha asegurado que sus padres son de Coscurita y Los Rábanos, donde vive su madre. Tiene familia en Almazán, Garray y Los Rábanos.

Calle ha asegurado que le gusta estar cerca de la portería rival y someter al rival en determinados momentos, bien mediante posesión o juego directo,

"Soy amante de transiciones, me gusta futbol de ida y vuelta, y el centro lateral para generar muchas situaciones de área. Es innegociable la intensidad. El equipo se tiene que vaciar”. Ha señalado.

Además ha reconocido que es amante de la cantera y ha subrayado que no se cada con nadie y si es gente de la casa, mucho mejor, como ha hecho en Deusto Haro y Sestao.