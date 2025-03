El Numancia pierde el liderato en Luanco frente al Marino

Domingo, 09 Marzo 2025 20:17

El Numancia se ha dejado el liderato del grupo I de Segunda RFEF, tras perder por la mínima y de penalti (1-0) en su visita al campo del Marino de Luanco,

El Pontevedra, su rival directo por la plaza directa de ascenso a Primera RFEF, hizo sus deberes en Pasaron frente al Guijuelo al que doblegó también por la mínima.

Con ello, el equipo gallego vuelve a ser líder y el Numancia cae a la segunda plaza.

El equipo de Aitor Calle cuajó un partido con pocas prestaciones y no consiguió igualar el gol de penalti, en la primera parte, del cuadro local, cediendo la sgunda derrota de la temporada.

El equipo asturiano, aunque llegaba al partido en crisis de resultados con dos puntos sumados en los cuatro últimos partidos, ha rentabilizado su gol de penalti, a la media hora del primer tiempo, y da un paso por engancharse en la lucha por meterse en el play off de ascenso.

El Marino de Luanco, que no conocía la victoria desde el pasado 2 de febrero, no ha sido mejor que el Numancia que, de entrada, ha buscado más la portería contraria. Jony, nada más empezar, remató con poco angulo pero no encontró portería y Carlos González probó suerte con un disparo que repelió un defensa local. En un saque de esquina, el equipo numantino estuvo cerca de estrenar el casillero. Y poco más…

El Marino de Luanco forzó un penalti, a la media hora, que materializó Isma Cerro.

Tras pasar por vestuarios, lejos de mejorar el Numancia, empeoró su juego. Los nervios trajeron las precipitaciones y las precipitaciones, la falta de ideas. El Numancia fió en exceso su potencial ofensivo en centros largos frontales, donde la experimentada defensa asturiana llegó casi siempre ventaja.

Dieste y Marc Fuentes entraron por David Sanz y Góngora (min, 58) pero tampoco hubo reacción. Un cabezazo de Jony (min. 65), que se marchó fuera, tras una falta lateral botada por Bonilla, fue la ocasión más clara, ante un rival que se sentía demasiado cómodo esperando al Numancia en su campo y que terminó sumando una victoria sin hacer mucho más en su rival. Pero en el fútbol, ya se sabe, lo que marca la diferencia son siempre los goles.