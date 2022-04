El Numancia cumple 77 años

Desde 2020

En la temporada 2019-2020, el C. D. Numancia desciende a Segunda B tras 23 años consecutivos en el fútbol profesional. El equipo afronta una temporada muy complicada pues además del descenso deportivo tiene que lidiar con la situación de pandemia mundial ocasionada por el coronavirus. El equipo afronta la campaña 20-21 con el objetivo de volver al fútbol profesional, pero lo cierto es que los resultados deportivos no son buenos y no se clasifica para luchar por el ascenso a Segunda en un formato de competición nuevo y diseñado con urgencia debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. El formato de competición le aboca a jugar en una segunda fase liguera cuyo objetivo es clasificarse para la Primera RFEF, una nueva competición formulada por la Federación Española de Fútbol y que divide la Segunda B en dos categorías. El Numancia no se clasifica para la Primera RFEF y la temporada 21-22 tiene que jugar en Segunda RFEF, el segundo escalón de la Segunda B, por lo que en apenas un año, el equipo pasa de jugar en Segunda división a hacerlo dos categorías por debajo del fútbol profesional.