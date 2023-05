El Numancia consuma un nuevo descenso

Sábado, 27 Mayo 2023 21:22

El Numancia consumó la tragedia deportiva. Volvió a perder en Los Pajaritos, cuando no debía hacerlo y consumo su descenso de categoría. La próxima temporada jugará de nuevo en Segunda RFEF, una categoría que no responde a la historia reciente del club.

Todo o nada, a cara o cruz. El Numancia se jugaba la temporada en Los Pajaritos en la última jornada de Primera RFEF. De un equipo confeccionado para ilusionar con el ascenso a la liga profesional a uno, nueve meses después, con la soga al cuello mirando a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Tras diez minutos de tanteo entre los dos equipos, el Numancia fue el primero en mirar la portería contraria, con dos disparos de Muñoz y Dani Sánchez, que sacó a una mano y blocó el guardameta visitante.

Y en la jugada siguiente, llegó el primer susto para el Numancia. Un despeje dentro del área del central Gorka Pérez terminó en penalti. El árbitro entendió que el defensa había soltado el codo al delantero. Mamor lanzó y se encontró la estirada salvadora de Ayensa.

Pero el Numancia no encontraba fútbol. El Cornellá, bien plantado en defensa, no dejaba huecos al equipo rojillo, que se perdía en pases de banda a banda, sin profundidad. Toni Arranz bajada a recibir entre los centrales, en busca de una apertura en largo, pero el Cornellá cerraba bien.

No le sucedió lo mismo al Numancia en el minuto 28. La subida del lateral Pere Martínez, con diagonal hacia dentro en la frontal, no fue cerrada a tiempo. Y su disparo a pie cambiado se coló con la escuadra de la meta de Ayensa, que en esta ocasión no llegó.

Con el gol el contra, el Numancia no reaccionó. Tras el descanso, entró Carrillo y Mancebo en busca de más juego en la medular, pero el equipo tampoco terminó de reaccionar, ante un rival, que sentenció en un error defensivo, en la salida del balón. Eliseó empalmó al fondo de la red (min. 64) y hundió a la afición rojilla en la pesadumbre.

El entrenador rojillo Pablo Ayuso movió el banquillo en busca de una reacción que no llegaba. Entró Tamayo por Bonaldo.Y el visitante, buscó con sus cambios asegurar el resultado que le salvaba la categoría. Entró Zarzana por el lesionado Gorka Pérez. Y acortó distancias Muñoz, en el minuto 84. Un gol del Logroñés salvaba ahora al Numancia. Perdonó Traoré el tercero del Cornellá. Y muchos nervios en el campo y en la grada, en busca de un milagro que no llegaba. Gil Muntadas pudo poner el tercero de los visitantes, en el descuento. Tamayo estuvo cerca del empate en la última jugada.

El equipo consumó una tragedia deportiva en la que ningún aficionado pensaba hace un mes, aunque el equipo llevaba demasiado tiempo sin alma ni coraje para ganar a nadie. El próximo año, de nuevo en Segunda RFEF.

Ficha técnica.-

1 Numancia: Ayesa; Valín, Gorka Pérez (Zarzana, min. 77), Fernando Román, Jaume Pol; Toni Arranz (Mahicas, min. 64), Jordi Tur (Carrillo, min. 46); Iñigo Muñoz, Bonaldo (Tamayo, min. 68), Dani Sánchez (Adrián Mancebo); Rubén Mesa.

2 Cornellá: Lucas Anacker; Gerar Maretín, Andreu Hernández, Eliseo; Redru, Tavares, Nana, Pere Martínez (Gil Munadas, min. 60); Nahuel (Moha Traoré, min. 78), Enri (Blanco, min. 60), Mamor (Planas, min. 70)

Goles: Min. 28, 0-1: Pere Martínez. Min. 59, 0-2: Eliseo. Min. 84, 1-2: Muñoz.

Árbitro: Sesma Espinosa (Colegio riojano). Enseñó cartulina amarilla a los numantinos Gorka Pérez y Jordi Tur y al visitante Tavares.

Incidencias: Última jornada de Primera RFEF, con dos equipos jugándose la permanencia. Mejor entrada de la temporada en el nuevo estadio de Los Pajaritos. La afición ha respondido a la promoción del club. 5.218 espectadores. Viento y nubes de tormenta. En el exterior del estadio, incidentes con un grupo de extremistas llegados desde Cornellá, que la Policía Nacional ha puesto a buen recaudo. Antes han agredido a un hombre de 44 años, que ha necesitado ser trasladado al hospital Santa Bárbara. Los jurados de cuadrilla de las fiestas de San Juan han realizado pasillo a los dos equipos. La jurada de La Mayor ha realizado el saque de honor. Antes se ha lucido una pancarta contra el racismo en el fútbol.