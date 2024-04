El Numancia: 79 años de alegrías, decepciones y fútbol

Martes, 09 Abril 2024 21:20

El C.D. Numancia cumple este 9 de abril su 79 aniversario. Lo hace en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, tras disfrutar durante más de dos décadas del fútbol profesional.

El 9 de abril de 1945 es la fecha de constitución del C. D. Numancia, que se ha convertido con el tiempo en el principal embajador del deporte en general y del fútbol en particular de la provincia de Soria.

La historia dice que los primeros equipos de fútbol se constituyeron en Soria en los primeros años de la década de los 20 del siglo pasado, pero tenían carácter puramente aficoinado. Habría que esperar hasta la década de los 40 para que el abogado Mariano Granados presentase en el Gobierno Civil el reglamento del Club Deportivo Numancia y en 1945 el equipo se Inscribiera como club en la Federación territorial aragonesa de fútbol.

Entre los logros, en este tiempo, hay que destacar el ascenso a Segunda división en la temporada 1948-49; dos años en Segunda en 1949-50 y 50-51; la Copa del Rey de 1.996 con el acceso a cuartos de final; el ascenso a Segunda división en la temporada 1996-97, tres ascensos a Primera división (98-99, 2003-04 y 2007-08) y cuatro temporadas en Primera división (99-2000, 2000-01, 2004-05 y 2008-09). También en 2005 el Numancia llegó a cuartos de final en la Copa del Rey, igualando la gesta copera de 1996.

El Numancia abrió su mejor etapa en 1997, año desde el que se mantuvo 22 años de forma ininterrumpida en el fútbol profesional.

La temporada 2019-20, con Luis Carrión en el banquillo, fue la del descenso a Segunda B.

​Veintitrés años después, el Numancia volvería a competir en la tercera categoría del fútbol nacional, Segunda B, en la que el objetivo no sería otro que volver al fútbol profesional y para que se eligió como entrenador al experimentado Manix Mandiola. Pero los números no cuadraron y, lo que es peor, el equipo no consiguió mantener la categoría, descendiendo a Segunda RFEF.

El Numancia volvía a a la cuarta categoría del fútbol español tras más de treinta años de ausencia en la misma.

Para el objetivo del ascenso a Primera RFEF, eligió como entrenador al riojano Diego Martínez, con Santiago Morales como nuevo presidente. Y el objetivo se cumplió, en buena medida gracias a la notable segunda vuelta del equipo.

Pero el regreso a Primera RFEF duró sólo una temporada. A la siguiente, nuevo descenso a Segunda RFEF, en la que está ahora el equipo de Javi Moreno, con el objetivo de recuperar la categoría pérdida y mirar para arriba. El objetivo depende de las cuatro últimas jornadas... O de la fase de promoción.