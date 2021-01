Carrión ficha por el Cartagena

Jueves, 14 Enero 2021 19:08

El Fútbol Club Cartagena ha presentado este jueves a el técnico numantino Luis Carrión como nuevo entrenador del conjunto albinegro.

Junto al nuevo entrenador ha estado el director general deportivo, Manuel Sánchez Breis, que ha comentado sobre Carrión que “es el entrenador perfecto para el momento actual que estamos atravesando. Lo conocemos perfectamente en la comisión deportiva desde hace mucho tiempo. Su trayectoria está ahí. Es un técnico que cuenta con experiencia en LaLiga SmartBank y, a pesar del descenso con el Numancia, terminó la temporada, le renovaron y toda la gente del fútbol y futbolistas hablan bien de él”.

Por su parte, Carrión ha comentado que “en cuanto supe del interés del club prácticamente se concretó todo. Tenía muchas ganas de venir y empezar a trabajar”.

“No tengo ningún sistema de juego en particular. He visto al equipo desde fuera y lo estoy viendo ahora desde dentro… Cualquier sistema que nos de los tres puntos será bueno. Intentaremos adaptarnos a los jugadores que tenemos y sacar la mejor versión de cada uno de ellos”, ha asegurado Carrión sobre cómo va a jugar su equipo.

“Vamos a intentar que sea un equipo valiente en todos los sentidos y que tenga seguridad defensiva, y eso no es cosa solo de los defensas, es de todo el equipo. El bloque tiene que presionar mucho mejor. El equipo tiene que tener personalidad y no tener miedo a perder. Intentaremos ser atrevidos, no suicidas”, ha finalizado el entrenador del FC Cartagena.

El técnico barcelonés, que el 7 de febrero cumplirá 42 años y durante la pasada campaña dirigió al Numancia de Soria, con el que descendió a Segunda B, es el tercer inquilino del banquillo blanquinegro en este curso, pues lo comenzó Borja Jiménez y en las tres últimas jornadas fue José Manuel Aguilar el que se sentó en él hasta que ha llegado Carrión.

El catalán, que fue jugador de conjuntos como el Barça B, el Nástic de Tarragona, el Córdoba, el Melilla y el Alavés y comenzó su andadura como entrenador en el equipo femenino del Espanyol y luego trabajó en las categorías inferiores del Córdoba hasta llegar al primer equipo blanquiverde en Segunda División y también entrenó al Melilla y la Numancia, ha dejado clara su intención de embarcarse en este proyecto.

De la plantilla con la que se ha encontrado ha destacado que "está bien, pero es mejorable como todas las del mundo".

Carrión tendrá al sevillano Domingo Cisma, otro futbolista con pasado numantino, como técnico ayudante y debutará el lunes 25 de enero ante el Mirandés en el estadio Cartagonova.