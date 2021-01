Andrés: "Hay equipo de sobra para estar arriba"

Martes, 26 Enero 2021 18:56

El nuevo centrocampista del Numancia ha sido presentado en Los Pajaritos después de realizar su primer entrenamiento con los compañeros. Se llama Andrés García y llega con ambición.

“Es un proyecto de club, es un proyecto ilusionante y es lo que ahora necesitaba. Me encuentro con confianza y lo que me falta es competir cada fin de semana. Espero aprovechar mi momento cuando llegue”, ha señalado en us presentación.

Además ha subrayado que quiere aportar al equipo su ambición, porque "hay equipo de sobra para estar arriba”