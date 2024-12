Aitor Calle: "Veo al equipo enchufado y con ganas de afrontar partido en Los Pajaritos"

Viernes, 06 Diciembre 2024 16:56

El Numancia encara su próximo compromiso liguero, en Los Pajaritos frente al salmantino Guijuelo, “enchufado y con ganas”, según ha subrayado su entrenador Aitor Calle.

Aitor Calle ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación de cara al partido del próximo domingo en Los Pajaritos ante el C. D. Guijuelo.

El técnico numantino ha destacado que la semana, aunque todavía quedan dos sesiones de entrenamiento antes del partido, ha transcurrido con normalidad y con buenas sensaciones, “a pesar de que seguimos teniendo bastantes bajas por lesión o molestias físicas, como es el caso de Dorronsoro, Dieste o Aitor (Seguín) además de algunas secuelas del partido de Ávila como Jeremy Vera y De Frutos, que todavía no han podido participar en los entrenamientos de esta semana, ya que las sensaciones no son las mejores”.

Pese a los contratiempos, Calle no ha querido poner excusas y ha incidido que el otro día en Ávila “el equipo fue sólido y generó méritos suficientes para haberse llevado la victoria, con cinco ocasiones bastante claras, pero nos faltó acierto. Veo al equipo con ganas, enchufado y con ganas de afrontar el partido en Los Pajaritos”.

El preparador numantino sí ha sido optimista con Gexan, que ya está entrenando con el grupo; Jony está entre algodones las últimas semanas, y con Góngora, que tras más seis de semanas en el dique seco “ha evolucionado bien, progresando, y el próximo domingo podría entrar en la convocatoria”.

También ha tenido palabras de elogio para Godson, el último jugador del filial en incorporarse a los entrenamientos del primer equipo tras hacer seis goles el pasado domingo con el filial.

“Godson tiene cualidades y viene para ayudarnos, al igual que lo vienen haciendo otros compañeros como Alex, Antonio, Kevin, Pedro, Yago o Adrián a lo largo de estos meses”, ha destacado Calle, dando importancia a la cantera numantina.

Sobre el rival, el C. D. Guijuelo, Calle ha destacado que es un equipo “que viene de hacer play off de ascenso el año pasado y este año no ha iniciado tal vez como esperaban, y eso ha conllevado ya un cambio de entrenador, pero lo cierto es que son un buen equipo y que, tras el cambio de técnico, no han ganado pero tampoco han perdido, ya que han empatado los cuatro últimos partidos”.