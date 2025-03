Aitor Calle: "Con unión y confianza, jugadores y afición, se conseguirá el objetivo"

Viernes, 14 Marzo 2025 20:19

El Numancia inicia la parte decisiva del campeonato frente al Laredo y su entrenador, Aitor Calle, ha lanzado hoy un mensaje de confianza a la afición. Con unidad, ha resaltado se conseguirá el objetivo.

Calle ha ofrecido este viernes la rueda de prensa habitual y ha resaltado en la “unidad de club, equipo y afición para ser una piña y, todos juntos, sacar adelante el partido de mañana ante el Laredo”, primera cita de una semana exigente en la que el C. D. Numancia jugará tres partidos y, además, buena parte de sus opciones de conseguir el ascenso directo de categoría.

“Con confianza y unión, todos a una, los jugadores desde dentro y la afición desde fuera podrán dar un paso adelante, hacer al equipo grande y al rival pequeño”, ha indicado Calle, sabedor de la importancia de contar con la afición numantina apoyando al equipo en este tramo final de temporada.

“Yo confío en el equipo y confío en que vamos a ser más fieles que nunca a nuestro estilo e identidad”, ha declarado el técnico, pero también ha manifestado la dificultad de todos los partidos que restan hasta final de temporada y la “necesaria paciencia y tranquilidad” para en caso de que el equipo no acierte al principio, hacer largos los partidos al rival y que la afición apoye hasta el último minuto.

“Siempre he confiado mucho en la plantilla, lo demuestro y tengo confianza en todos los jugadores, hay fondo de armario y todos son muy válidos, otra cosa es que busquemos a una u otra cosa”, ha indicado Calle, ante los tres partidos que tendrá que afrontar el Numancia esta semana, por lo que las rotaciones se harán necesarias.

Pese a todo, Calle no quiere pensar en otra cosa que no sea el rival de mañana, el C. D. Laredo, “y pido dar el mismo trato a todos los rivales”.

“No nos podemos hacer trampas al solitario, estamos viendo que a un partido y a 90 minutos todo el mundo puede ganar a cualquiera, hay que centrarnos en lo realmente importante y la dificultad va ser la misma independientemente de la clasificación”, ha advertido Calle, consciente de que lo único importante es el partido de mañana en Los Pajaritos.

Así, ha pedido que la derrota de Luanco “sirva como aprendizaje para lo más inmediato que es el partido de mañana”.

“Hay que aprender del camino, no cometer ciertos errores y hacer el partido que nos interesa para conseguir los tres puntos. Espero que demos nuestra mejor versión porque va a ser la única manera de sacar los partidos adelante. Vamos con una idea, intención, identidad y estilo, pero los partidos no salen como se espera y el equipo tiene que estar más convencido que nunca”, ha señalado.

En este sentido, el preparador rojillo ha reiterado que quiere que sus jugadores “entiendan que son ellos los que tienen que conseguir el objetivo, sin depender de nadie, y ahora dependen de ellos mismos en la parte más decisiva de la temporada”.