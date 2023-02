Balonmano Soria, ante el reto de Gijón

Viernes, 03 Febrero 2023 17:11

Tras haber conseguido el pasado sábado una nueva victoria en su casillero, el Balonmano Soria se enfrenta este fin de semana a un nuevo reto, bastante más complicado, que es sumar la decimocuarta victoria consecutiva ante un rival directo y en su casa.

Este sábado a partir de las 17 horas, en el Palacio de los Deportes La Arena de Gijón, los sorianos se enfrentarán a un Finetwork Gijón que se encuentra en la clasificación en tercera posición, tras ellos mismos, a dos puntos de éstos.

El encuentro podrá ser seguido en directo por streaming (como todas las jornadas y partidos de la categoría) en la siguiente URL https://www.youtube.com/watch?v=E-QGjpB3Dlk.

Los sorianos van con la intención de sacar un resultado positivo en esta difícil visita, ante uno de los equipos más poderosos de la competición y que, no en vano, en el partido disputado en la tercera jornada en Soria superó a los sorianos por cuatro goles.

Cierto es que la dinámica de los de Jordi Lluelles no es ahora la misma de aquél partido; ahora los sorianos tienen un equipo mucho más cohesionado y con un nivel físico superior al de entonces, lastrado por aquél entonces de no pocas lesiones de consideración, lo que no permitía desarrollar todo el potencial de la plantilla amarilla.

Los sorianos se van a encontrar a un rival correoso, fuerte y con jugadores muy técnicos que, dado el largo tiempo que llevan trabajando juntos en este equipo puesto que todos ellos llevan varias temporadas en el mismo, dan un conjunto muy cohesionado y difícil de batir, a lo que hay que sumar su habitual nivel de intensidad y batalla hasta el final.

A priori se podrá presenciar de un partido muy igualado y en el que probablemente los pequeños detalles decanten la victoria hacia un lado u otro.

A pesar de las dificultades mencionadas, los sorianos viajan con optimismo y con total intención de clarificar un poco más la clasificación general, aunque con ninguno de los posibles resultados, quedaría nada definitivo en la misma.