TRIBUNA / "Nuestra Marta"

Domingo, 08 Agosto 2021 17:29

Marta Pérez ha debutado en Tokio con nota en unos Juegos Olímpico. La atleta soriana ha conseguido novena plaza en final de 1.500 metros y ha bajado en más de cuatro segundos su registro personal. El que fue su entrenador durante una década, Ramón Zapata, en el C.A. Soria Caja Rural, ha recordado los inicios de Marta Pérez en el atletismo.

Quiero escribir unas líneas sobre “nuestra Marta”. Acabo de empezar y ya presiento que va a quedar muy dulce, pues todo lo que tengo que decir de ella es bueno.

Llegó al club con 8 años y ya era alegre, simpática; enseguida vimos que era una buena incorporación para el club, ya que un club se hace, sobre todo, en base a unas buenas relaciones humanas y ella, junto a su amiga Yolanda, estuvieron 10 años con nosotros hasta que tuvieron que emigrar de Soria para continuar sus estudios universitarios.

Marta ha tenido lo que yo llamo “pack completo”: padres y hermanos que la han apoyado y estimulado, unos amigos de los de verdad y ahora hasta el novio perfecto, Nacho, que la ha apoyado y sostenido en esta durísima disciplina.

Muy inteligente en carrera y en la forma de ver la vida. Condiciones que la han llevado a alcanzar el punto donde ahora se encuentra, haciéndonos vibrar y emocionarnos hasta la lágrima al verla en eliminatorias y luego en semifinales y en la final olímpica, y con esa fuerza, esa seguridad, esa cara de estar disfrutando al máximo.

Su fuerza física y, sobre todo, mental, no tiene límites. Sabemos todos que ya está en la élite del 1.500 y que va a darnos muchas alegrías.

Era una niña disciplinada, nunca ha discutido un entrenamiento, ni viajes, ni concentraciones, siempre estaba dispuesta y eso en este deporte es fundamental. Tengo una frase que ya he hecho famosa “el atletismo no descansa”, y la hice en base a atletas como Belén, Honorio, Marta, Yolanda, y otros muchos, al ver día a día de tanto esfuerzo, dedicación, trabajo y siempre con alegría,”solo porque me gusta y disfruto haciendo atletismo”, sin otra compensación.

Y ya para acabar, cada vez que Marta corre un campeonato de España, un Europeo, Mundial u Olimpiada, el Club Atletismo Soria Caja Rural sale fortalecido, ya que nos dice que algo estamos haciendo bien, que los padres que nos dejan a sus hijos para formarlos se den cuenta de que nuestro fin último es hacer las cosas bien.

En más de 30 años de dedicación a este deporte, hemos aprendido mucho y hemos sido premiados al ver que una de las “nuestras” ha llegado, nada más y nada menos, que a unos Juegos Olímpicos”.

Fdo: Ramón Zapata