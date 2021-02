Santana, bronce en Campeonato de España Sub-23

Lunes, 15 Febrero 2021 08:13

Wilvely Santana, de Las Celtíberas, se ha colgado la medalla de bronce en la final de 60 metros del Campeonato de España Sub-23.

El campeonato de España Sub23 en pista cubierta se ha celebrado este fin de semana en el Palau Velòdrom Luis Puig de Valencia, con la participación de cinco atletas sorianos o de clubes sorianos.

El campeonato se ha saldado con cuatro récords del campeonato y una mínima europea tras dos emocionantes jornadas de buen atletismo.

Santana ha sido tercera en la igualadísima final de 60 metros. La atleta de Las Celtiberas ha parado el crono en 7.56 segundos, mientras que la segunda, Aitana Rodrigo (Atletismo San Sebastián) ha hecho un tiempo de 7.55, y la primera, Carmen Marco (Valencia C.A.), un tiempo de 7.54.

En la final B de 200 metros, Miguel Baños, de Atletismo Numantino, ha sido tercero, con un tiempo de 22.30.

En la final B de los 3.000 metros, Sergio Martínez Cardenas, de Atletismo Soria, ha sido tercero, con un tiempo de 8:30.29.

Hugo de Miguel, de Atletismo Numantino, en la final A de 3.000 metros, ha sido sexto, con un tiempo de 8.27.62.

El ganador, Eduardo de Menacho (Alcampo Escorpio 71), ha parado el cronometro en 8.15.94.

Las cuatro nuevas plusmarcas del campeonato han llegado en la parcela femenina a cargo de Andrea Jiménez en 400m con 54.00 en uan carrera donde no dio opción a sus rivales, principalmente a Sara Gallego y que que prosigue la senda de títulos que encadenó la pasada campaña, la mediofondista Daniela García en 800m con 2:04.59 en una carrera en solitario contra el crono que la ha regalado una mínima europea sub23 para Torun y la coloca tercera sub23 de todos los tiempos, Isabel Barreiro en 3.000m revalidando el título y ene sta ocasión con marca personal de 9:16.79 y se mete en el top10 de siempre (novena) y en la jornada del sábado Xenia Benach en 60m vallas corriendo en 8.27 muy cerca de la mínima europea sub23 que ya logró con 8.22 hace unas semanas.



El detalle del campeonato lo ha ofrecido Eduardo Menacho en la final A de 3.000m del sábado, que dedicó su victoria y a la postre su título a su compañero Adam Maijó, que no pudo participar en la prueba al dar positivo en el test de antígenos previo que debieron pasar todos los participantes.



La relación de campeones de España sub23 en este 2021 es la siguiente:



HOMBRES

60m. Jesús Gómez (Trops Cueva de Nerja) 6.76

200m. Juan González (Playas de Castellón) 21.55

400m. Bernat Erta (New Balance Team) 47.70

800m. Javier Mirón (New Balance Team) 1:52.41

1.500m. Enrique Herreros (F.C.Barcelona) 4:10.11

3.000m. Eduardo Menacho (Alcampo Scorpio 71) 8:15.94

60m vallas. Asier Martínez (Grupompleo Pamplona At.) 7.72

Altura. Ángel Torrero (AA Catalunya) 2.10

Pértiga. Isidro Leyva (Trops Cueva de Nerja) 5.45

Longitud. Iker Arotzena (Super Amara BAT) 7.46

Triple. Eneko Carrascal (Real Sociedad) 15.94

Peso. Miguel Gómez (Playas de Castellón) 18.09

Heptatlón. Jorge Dávila (Playas de Castellón) 5.197



MUJERES

60m. Carmen Marco (Valencia Club Atletismo) 7.54

200m. Eva Santidrián (F.C.Barcelona) 24.11

400m. Andrea Jiménez (Playas de Castellón) 54.00 RC

800m. Daniel García (Playas de Castellón) 2:04:59 RC

1.500m. María González (Valencia Club Atletismo) 4:37.51

3.000m. Isabel Barreiro (Valencia Club Atletismo) 9.16.79 RC

60m vallas. Xenia Benach (Alcampo Scorpio 71) 8.27 RC

Altura. Nora Tobar (Txindoki A.T.) 1.76

Pértiga. Ana Carrasco (F.C.Barcelona) 4.02

Longitud. María Vicente (CD Nike Running) 6.55

Triple. Naroa Furundarena (Ostadar S.K.T.) 12.63

Peso. Mónica Borraz (F.C.Barcelona) 14.04

Pentatlón. Paula Pérez (Municipal Arganda) 3.689