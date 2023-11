Recta final de inscripciones para Campo a través de Soria

Sábado, 04 Noviembre 2023 07:17

Las inscripciones para participar en la XXIX edición del Campo a través internacional de Soria, que organiza la Delegación Soriana de Atletismo el 18 y 19 de noviembre, entran en la recta final de los plazos establecidos.

En esta ocasión, Valonsadero acoge tanto la habitual prueba internacional de campo a través, como de forma extraordinaria, el Campeonato de España de Campo a través por clubes, por lo que se han establecido varios canales de inscripción.

Por un lado, la cita soriana aúna desde su creación el talento de las estrellas mundiales de la especialidad con la ilusión y pundonor de los deportistas más jóvenes.

Por eso, una vez más, Valonsadero es una competición que forma parte de los Juegos Escolares, por lo que todos los atletas de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 de la provincia de Soria deben, obligatoriamente, tramitar su inscripción a través de la Diputación Provincial de Soria o del Ayuntamiento de Soria, dependiendo de la localidad de origen, tal y como ocurre con el resto de pruebas de los Juegos Escolares.

Las Inscripciones para las pruebas populares, inclusiva, carrera de la mujer a relevos, y atletas hasta Sub 14 de fuera de Soria, deberán de realizar su inscripción a través de la siguiente plataforma hasta el miércoles 8 de noviembre:

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campo-a-traves-internacional-de-soria

La prueba popular, la carrera inclusiva, la carrera de relevos de mujeres, las categorías peques, y todas las de menores desde Sub 10 a Sub 14, se disputarán el sábado 18 de noviembre por la mañana en el circuito del monte Valonsadero.

El domingo 19 de noviembre se disputarán el resto de categorías que componen la prueba de Campo a través internacional de Soria y el Campeonato de España de campo a través de clubes.

En el caso de las personas que quieran participar en las categorías dominicales fuera del Campeonato de España, deberán tramitar a través de sus clubes o Federaciones autonómicas su inscripción en la extranet de la RFEA (Real Federación Española de Atletismo). El plazo de estas inscripciones finaliza el 6 de noviembre.

Por último, las Federaciones Autonómicas deberán comunicar a la RFEA antes del 6 de noviembre, a través de la extranet de la RFEA, los clubes que tomarán parte en la competición y los clubes que en cada categoría aspiran a ocupar una plaza en caso de producirse alguna baja.

La inscripción de los atletas para esta competición por parte de sus clubes finalizará el martes 14 de noviembre.