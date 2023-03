Oriach y Piñera, campeones universitarios de cross

Sábado, 11 Marzo 2023 18:00

El atleta Pol Oriach, estudiante de Fisioterapia en la Universidad de Lleida, se ha proclamado con autoridad campeón de España de Cross Universitario, en el circuito de 8.000 metros diseñado en el monte Valonsadero. Maria Piñera, atleta asturiana que estudía en Campus de Soria, ha ganado en féminas.

La prueba se ha resuelto en el último giro, en el que Oriach ha estirado el grupo de cabeza para entrar en solitario en la meta, seguido a muchos metros de Zakaria Boufaljat, de la Universidad Católica de Murcia, y Miguel Baidal, de la Universidad de Alicante.

“Hasta la última vuelta hemos ido un grupo de cuatro o cinco atletas, los más fuertes, y se ha decidido en la última. A falta de mil metro ha habido un primer cambio de ritmo fuerte y a quinientos metros lo he pegado yo y me he podido ir”, ha señalado.

En meta ha marcado un crono de 22.53, solo cuatro segundos por delante del segundo, Zakaria Boufaljat, de la UCAM.

Oriach, de 20 años, ha mostrado a EFE su satisfacción por culminar la temporada de invierno con este título, que se le resistió el año pasado al sufrir flato durante el recorrido.

Además ha avanzado que ahora se centrará en preparar el 1.500 metros al aire libre, con la intención de dar un salto y estar con los mejores en la categoría absoluta.

“Tengo mucho por delante para entrenar, porque no creo que compita hasta mayo. Ahora voy a preparar más el 1.500, me apetece probar y creemos que se puede dar bien”, ha avanzado.

En féminas, la más rápida en un circuito de 4.500 metros, ha sido la atleta asturiana entrenada por Enrique Pascual Oliva en Soria, María Piñera, -estudiante de Enfermería en el Campus de Soria-, que ha ganado en el sprint a Clara Viñaras y Queralt Criado, de la Universidad Católica de Murcia.

Piñera, de 24 años de edad y con una marca personal de 4.22 en 1.500 metros, ha manifestado que ha sido complicada la victoria, al tener que remontar en el último giro al circuito.

Una treintena de universidades ha estado representada en este Campeonato de España.

Por equipos, el podio femenino ha sido para las Universidades de Valencia, Murcia y Salamanca, mientras que el masculino ha sido para Murcia, Politécnica de Madrid y Valladolid.

Los sorianos Hugo de Miguel y Sergio Martínez, 16º y 19º, han sumado puntos para la Universidad de Valladolid