Nuevos precios para inscripciones en carrera popular "Cerco a Numancia"

Viernes, 15 Noviembre 2024 15:53

La octava edición de la carrera popular "Cerco a Numancia", en Garray, cambia precios de inscripciones a partir de mañana sábado.

A partir de mañana y hasta el miércoles 20 de noviembre las inscripciones adultas pasarán de 8 euros a 10 euros, mientras que las infantiles se mantienen a 4 euros, según ha confirmado el club organizador, el club atletismo Team Running Destroyer de Soria.

El próximo día24 de noviembre se celebrará en Garray esta carrera popular, que el año pasado tuvo que cerrar las inscripciones antes de tiempo, completando los 350 dorsarles disponibles.

Por cada inscripción se donará un euro a la Asociación de Autismo de Soria.

Este evento deportivo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Garray.

Es una prueba inscrita en el Calendario Autonómico de la Delegación Soriana de Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

El horario de comienzo de las pruebas será a partir de las 11.30 horas, con los chupetines, a la que continuarán las de sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y senior y máster.

Toda la informacion en nuestra web https://www.trdestroyer.com/index.php/viii-cerco-a-numancia-2024/