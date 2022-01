Notables resultados en Cross de Valladolid

Domingo, 16 Enero 2022 16:49

Un año más el atletismo soriano ha participado en el Cross de Valladolid y el Campeonato autonomico sub 14 y absoluto individual y por clubes.

Desde el Club Politécnico de Soria se han desplazado un total de cincuenta atletas cuyos mejores resultados han sido:

Sub 8 masculino: Unai rabal, séptimo.

En sub 10 femenino 3ª Carla Marina; 8ª, Lucía Ayuso; 9ª, Martina Soria y 10ª, Ainhoa Rubio.

En sub 10 masculino: 6º, Hugo Salvachua.

En sub 18: Terceros por clubes (Iker Omeñaca, Alonso Gracia, Daniel Lacasta, Jorge Ayuso y Aarón Palomar) destacado Iker Omeñaca (12).

En sub 18 femenino ha destacado Valeria Moñux, con su cuarto puesto.

En sub 20, 7º, Omar Jiménez y 4º puesto de Silvia Ondiviela.

Además el club Celtiberas ha quedado tercero por clubes en sub 18 y primero Atletismo Soria en sub 23

Destacada también ha estado Clara de Gracia, primera en su categoría