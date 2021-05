Marta Pérez, bronce en el Europeo de Selecciones

Domingo, 30 Mayo 2021 15:46

Marta Pérez ha conseguido la tercera plaza en la final de los 1.500 metros del Campeonato de Europa de Selecciones o Superliga.

https://liveresults.european-athletics.com/en/results/athletics/result-women-s-1500m-fnl-000100-.htm

La atleta soriana se ha mostrado muy autocrítica al final de la prueba, ya que, a su juicio, ha corrido "fatal", con muchos cambios "que no debería haber hecho".

"Pensaba que esta bien para correr los últimos 200 metros rápido pero he ido a cambiar y no sé si es que me he pasado de cambio o qué y he perdido al final un punto, porque me ha pasado la portuguesa", ha señalado.