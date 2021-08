Los combineros compiten para recordar a Diego Barranco

Jueves, 05 Agosto 2021 16:20

El atletismo soriano, con un espectacular protagonismo en los Juegos de Olímpicos en los nombres propios de Marta Pérez y Dani Mateo, tendrá también una cita este fin de semana en Los Pajaritos con la celebración del Campeonato de España de clubes de pruebas combinadas Memorial Diego Barranco.

Es la primera vez que se programa esta competición y el escenario elegido es la ciudad soriana donde, además, el Club Atletismo Numantino tiene opciones para subir al cajón del podio.

La prueba cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de la capital y está organizada por el CAEP, patronato conformado por Ayuntamiento, Junta y Diputación, y el club anfitrión

Quique Márquez, organizador del evento, ha explicado que las pruebas se llevarán a cabo en sesión vespertina desde las 15.00 horas a las 21.30, pero sin público por motivos higiénico-sanitarios.

Desde el inicio de la pandemia, la Federación ha programado todos los eventos sin aficionados con protocolos anticovid muy exhaustivos priorizando la seguridad.

En el apartado deportivo, ha explicado que “son dos sesiones muy largas ya que tanto el decatlón como el héptalon son pruebas muy exigentes. Tendremos 7 clubes en masculino y seis en femenino con los mejores equipos nacionales en ambas disciplinas. Los clubes pueden presentar tres competidores y puntúan los dos mejores con cuyos resultados se elaborará la clasificación”.

Respecto a las opciones locales, el entrenador ha admitido que “tenemos un equipo muy poderoso y no descartamos nada con Mario Arancón, Bruno Comín y Efraylín Gómezy vamos a buscar esa primera plaza de este primer campeonato para dedicárselo a Diego Barranco por lo que en vida y lo que nos aporta en nuestro día a día”. Carmen Ramos, Andrea Medina… son también nombres propios destacados en la disciplina femenina.

“Somos afortunados con estas instalaciones y es importante el apoyo de las instituciones que dice mucho de la calidad de vida en nuestra ciudad”, ha resumido insistiendo en la importancia de fomentar la cantera.

Por otro lado, Mario Arancón se ha referido a la motivación extra de competir en su estadio y el buen nivel de sus compañeros de equipo.

“No me siento presionado, pero sí motivado por competir en el lugar donde entreno todos los días. Además, es especialmente emocionante hacerlo por equipos ya que aunque el atletismo es individual, esta disciplina destaca por el compañerismo y en este caso siendo por equipos aún más”, ha resumido añadiendo que “aunque ahora el nivel de entrenamientos no pueda ser el mismo que el del campeonato de España, me encuentro bien, motivado y en forma aunque en esta disciplina hay muchas retiradas, lesiones… y hay que luchar hasta la última prueba”.

El concejal de Deportes, Manuel Salvador, ha recordado además que tras la aprobación en el Pleno municipal, el módulo indoor de atletismo pasará a llamarse Diego Barranco y se ha mostrado satisfecho de poder recuperar el Meeting Memorial coincidiendo con el campeonato.

El representante municipal ha aprovechado para agradecer la elección de Soria como sede, ha animado a todos los participantes del fin de semana y ha insistido en destacar la sobresaliente actuación de Marta Pérez así como la confianza en nuevos éxitos de la mano de Dani Mateo en la maratón y de la mediofondista en la final de los 1.500.