El Arganza Trail, fuera de calendario oficial

Jueves, 28 Diciembre 2023 09:33

El Arganza Trail deja de ser en 2024 parada obligada de la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña, según ha informado el Club de Montaña Los Pelendones, organizador de la prueba, y que ha confirmado que seguirá disputándose.

"Aunque pudiera parecer una inocentada más, Soria no estará representada en la XVIII edición de la Copa. La carrera más longeva de éste trofeo regional dejará 7 años después de formar parte del calendario que conforman la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña 2024", ha lamentado el club deportivo de San Leonardo de Yagúe.

En sus 13 años de vida había sido la carrera soriana referente en éste deporte en las siete últimas ocasiones.

La Copa pasará de cinco pruebas a cuatro en la presente edición y la Arganza Trail se queda fuer.a

El motivo o razón para que no esté en 2024 es la alta participación y cantidad de propuestas presentadas a la Federación de Montaña de Castilla y León (FDMESCYL), según ha explicado el club Los Pelendones.

El mundo del trail sigue en auge y cada vez son más los municipios que solicitan estar dentro del calendario de carreras regionales.

Desde la organización del Arganza Trail, el Club de Montaña Los Pelendones, han agradecido en un comunicado el apoyo durante todos éstos años y que Soria haya estado presente enseñando al mundo que puede organizar carreras por montaña de alto nivel.

Así queda el calendario de carreras de la XVIIIª Copa Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea para la temporada 2024:

1ª Prueba – 06/04/2024 – Trail Calamochos Casavieja (Casavieja – Ávila)

2ª Prueba – 25/05/2024 – Trail Valle de Arbas (Cubillas de Arbas – León)

3ª Prueba – 23/06/2024 – Trail Montaña Palentina (Guardo – Palencia)

4ª Prueba – 10/11/2024 – Carrera el Trébol de Gredos Sur (Arenas de San Pedro – Ávila)

"Éste hecho no quiere decir que no se dispute el Arganza Trail, simplemente que seguirá su camino, como lo ha hecho siempre, aunque no sea de la mano de la Federación Castellano Leonesa de Carreras por Montaña, intentando estar de nuevo el año próximo", han subrayado.

La decimo cuarta edición del Arganza Trail-Cañón del Río Lobos 2024 se disputará el domingo 14 de abril.