Dani Mateo gana la media maratón de Terrassa

Daniel Mateo ha ganado con autoridad en la media maratón de Terrassa y ha estado cerca del récord de la prueba.

El atleta adnamantino, que ha declarado al final de la prueba que ha tenido buenas sensaciones en un circuito duro, ha parado el cronometro en 1 hora, tres minutos y 40 segundos, diez más que el récord de la prueba, en poder del maratoniano olímpico Carles Castillejo, conseguido en 2016.

Dos mil corredores han tomado la salida en la prueba de la ciudad catalana.

"Mis sensaciones han sido buenas. Estoy contento por eso, porque para mi era una prueba muy importante, a un mes de mi principal objetivo que es la maratón", ha resaltado el atleta soriano.

Mateo ha señalado que el tiempo obtenido y las sensaciones son más importantes si se tiene en cuenta el circuito duro por el que ha discurrido la prueba.

"Las sensaciones han sido muy buenas. Con la marca iba obsesionado; veía el crono del coche de apertura de carrera y me decía, va. La última parte he tirado todo lo que he podido pero ya no había más", ha reconocido.