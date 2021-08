Dani Mateo: "Creo que soy mejor atleta en maratón"

Viernes, 13 Agosto 2021 18:00

Daniel Mateo ya descansa ne casa de su esfuerzo en el maratón de las olimpiadas de Tokio. El atleta adnamantino considera que puede superar el vigésimo primer puesto obtenido. tras el descanso necesario, ya tiene el próximo objetivo en la cabeza.

https://www.facebook.com/254620527985893/videos/529135151705764

Mateo ha conseguido debutar en unos Juegos Olímpicos. Finalmente fue en Sapporo, donde el Comité Olímpico trasladó la prueba que tradicionalmente cierran los juegos olímpicos, en busca de unas mejores condiciones climatológicas que, aún con todo, provocó más de un abandono de atletas.

- ¿Con que sensaciones ha llegado a Soria?

- La sensación a nivel global es muy positiva. Es de estar muy feliz y contento porque el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos es algo que nunca había soñado. Si cabe, cuando más cerca estás, más cerca lo ves, y ya no es sueño, es que hay que ir a correr y a morder. Y a nivel de experiencia ha sido bestial. Por lo general estoy supercontento, aunque a nivel deportivo pensamos que puedo correr más, que soy mejor atleta que el 21 puesto. En la carrera se dieron unas circunstancias, unido a una preparación bastante dura, y no tuve mi dia. Aún así he conseguido el 21 puesto, no llegué el porras, pero creémos que tenemos las ganas y creo que soy mejor atleta en maratón. He tardado mucho en hacer maratón y en el momento que lo he hecho estoy convencido que es mi lugar y que tengo que hacerlo mejor.

- Entiendo que tenían referencias en la preparación para aspirar a mejores puestos...

- Sí, sí. Básicamente es mi cuarta maratón, la preparación es muy parecida, y cada vez voy sacando mejores ritmos, asimilo mejor el entrenamiento. Y eso hace que haya con unas perspectivas como las que llevaba Quique -su entrenador Enrique Pascual Oliva-: de salir a morder, hacer lo que hice. El mejor resumen es que corrí con la cabeza. Pensaba que mi sitio estaba adelante y tenía que ir ahí. Pero las piernas decían que no. Por eso la segunda parte se me hizo tan dura. Creo que el condicionante fue la humedad y lo que afectó tanto y que ha hecho que tanta gente petará, además de yo mismo.

- Hasta mitad del maratón, le vimos en el grupo de cabeza, pero ¿ya no pudo con el cambio de ritmo?

- ¡Cuándo cambio yo que voy para atrás! Realmente me quede algún kilómetro después del paso del medio maratón y ves en el reloj que van cayendo segundos. Y perdiendo posiciones. Pero notaba que era un ritmo que podía llevar. Aún así es una maratón y vas acojonado. Piensas que en un momento dado, por la humedad, a ver si me da y se me va la cabeza, como le paso a otros atletas que se pararon. ¡Ufff! ¡Cómo me duelen las piernas! ¿Y si paro un poco para estirar? Pero también pensaba que como parara, no arrancaba. Hay muchas circunstancias que se te pasan por la cabeza, que es realmente la miga del maratón y la complicación.

- Pero luego, en los diez últimos kilómetros, le vimos remontar...

- No cambie el ritmo, porque no había para más. Simplemente mantuve el ritmo. iba a 3.15, a 3.20. Me dolían las piernas, pensaba que se me podía subir un gemelo, pero también que podía mantener el ritmo. Aceleraba un poco, pero el ritmo no iba más rápido. Era un ritmo de no tener fuerza, pero tenía energía. Aguante y me dio lugar a que en los últimos 10 kilómetros, me adelantó gente pero también adelante puestos.

- La humedad en Sapporo ¿Ha sido tan elevada como se apuntaba en la víspera, como para condicionar la prueba?

- Creo que, para bien o para mal, estas cosas las dejo de lado. Cuando corro, me concentro, y no me fijo ni en la humedad ni en los rivales, porque las circunstancias son las que son. Y para que vale sufrir, si la carrera nos pondrá en su sitio. Precisamente esta mañana he mirado y teníamos una humedad del 80 por ciento. Pero en ese momento intentaba aislarme, que no tenía una sensación tan bestía de humedad, pero en el kilómetro 3 estaba ya sudando bastante.

- Quien parece de otra galaxia es el ganador del maratón ¿de cerca, lo es más?

- Antes de correr decían de pedirle una foto. Y yo no quería una foto, porque es mi rival pero creo además va a ser alguien que en maratón cree una historia. Ha ganado los Juegos Olímpicos, tiene el récord del mundo y además está lo que transmite. El otro día, no he podido ver la carrera, pero debió ser impresionante de cómo iba, la facilidad y la soltura que llevaba. Es una suerte competir época con él. Y va a marcar un antes y un después.

- Ahora toca descansar y pensar en próximos objetivos...

- Ahora hay que descansar. Realmente está preparación, además de a nivel deportivo, a nivel psicologico las últimas semanas han sido duras porque nos hemos tenido que aislar de todo, porque básicamente si dabas positivo, no corrías. Y ahora hay que volver a pisar la tierra, estar con tu gente, poder estar con tu familia, ver a tus amigos. Quiero volver a esa circunstancia y además volver a trabajar porque la empresa ha estado en los últimos meses gracias a que está mi hermano, sino estaría cerrada.

- ¿Cuántos kilómetros ha hecho para preparar la maratón de las Olimpiadas?

- En esta ocasión, la semana que más ha sido han sido 220 kilómetros. Y no los he contado, pero más o menos, en 12 semanas, rondaré los 2.000 kilómetros. Pero partía de un estado de forma bastante bueno, con el récord de la hora. No es sólo estar 12 semanas, es lo que viene antes para estar en predisposición de aguantar esas 12 semanas. El próximo año hay un Europeo y es mi objetivo primordial desde que estoy haciendo maratón. Voy a poner todos los esfuerzos y ese es el objetivo para este próximo año.

-