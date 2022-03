Cinco podiums en Campeonatos regionales

Domingo, 06 Marzo 2022 12:47

El atletismo soriano ha conseguido cinco podiums en cuatro Campeonato de Castilla y León en pista cubierta.

Ayer sábado se celebraron ha celebrado en valladolid cuatro campeonatos de Castilla y León: combinadas sub 12 y sub 14, e individuales sub 10, sub 12 y sub 14 en pista cubierta así como sub 20.

Hasta la capital vallisoletana han acudido doce atletas sorianos.

Del Politécnico; Carla Marina ha sido tercera en 500 metros y cuarta en longitud, en categoria sub 10.

En esta misma categoría, Lucía Ayuso ha sido cuarta en 500 metros.



En Sub 14, Diego Valero ha ganado la prueba de altura con una marca de 1:48 mientras Iván Sanz ha sido tercer en peso, con un lanzamiento de 8,54 metros.

Del club Celtiberas, Lucía Tosar ha sido primera en pértiga.

Del C.Atletismo Soria, Clara de Gracia ha sido primera en 1.000 metros, en categoría sub 12

