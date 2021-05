Atletismo Numantino, sexto en Liga de División de Honor

Sábado, 15 Mayo 2021 21:24

Atletismo Numantino es sexto en la clasificación de la Liga de División de Honor, tras disputarse la segunda jornada.

https://resultados.rfea.es/2021/airelibre/clubes/DH2021_clasificacion_Jornada2.pdf

http://www.resultadosrfea.es/2021/DH-Hombres-B/index.html

El equipo soriano tiene 358 puntos, a dos del quinto clasificado, el Cueva de Nerja.

El Barcelona es líder con 489 puntos, seguido de Playas de Castellón, con 467. La tercera plaza es para la Real Sociedad, con 450 puntos.

En la jornada disputada esta tarde en Los Pajaritos, el Barcelona, como estaba previsto, ha dominado la competición. Ha sido primero sumando 254,5 puntos.

En segunda posición de ha clasificado Atletismo Numantino, que ha sumado 167,5 puntos. La tercera plaza ha sido para S.G. Pontevedra, con 144, y la cuarta para A.D. Marathon, de Madrid, con 113.

El F.C.barcelona luchará por el título en la tercera y última jornada que se disputará el próximo 12 de junio en La Nucía, junto al Playas de Castellón, Real Sociedad y el C.A. Fent Camí Mislata.

Una gran tarde de atletismo la vivida hoy en el Campeonato de España de Clubes, tanto en la #LigaJoma como en la #LigaIberdrola con un protagonista de lujo: Asier Martínez y sus fabulosos 13.34 en 110m vallas (mejor marca española sub23 de la historia).



Hacía mucho tiempo que no éramos testigo de una mejora tan espectacular en una prueba como los 110m vallas, pura técnica y velocidad a la vez pero lo conseguido hoy por el navarro del Grupompleo Pamplona At. Asier Martínez en Castellón ha sido tan espectacular que de un plumazo, no sólo ha batido la mejor marca sub23 española de la historia (anterior 13.50 Enrique Llopis) y el récord del campeonato, sino que ha superado a seis atletas de un sólo plumazo en el ránking de todos los tiempos (13.35 Yidiel Contreras, 13.41 Felipe Vivancos, 13.42 Javier Moracho, 13.44 Carlos Sala, 13.50 Enrique Llopis y 13.58 Javier Colomo). Y