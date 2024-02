Antón: “Soy el último atleta blanco en conquistar un mundial de maratón”

Lunes, 19 Febrero 2024 17:04

Abel Antón, el mejor maratoniano español de la historia, ha recibido el cariño y el reconocimiento de Sevilla en la última edición del maratón, con motivo del 25 aniversario de su segundo título mundial en la distancia. Es el último atleta blanco en conquistar un Mundial de Maratón-

- ¿Qué importancia tuvo en su carrera?

- Pasa el tiempo y todavía seguimos activos. En este caso tengo que agradecer que el 25 aniversario lo hayamos podido celebrar en Sevilla, en su maratón, y que desde el Ayuntamiento a la organización y los patrocinadores, se hayan volcado en hacerme ese homenaje. Estoy super satisfecho. Fue fantástico. He estado desde el miércoles al domingo.

- Ha comentado que Sevilla es como su segunda casa ¿Y para Sevilla que significa Antón?

- Voy todos los años a la maratón de Sevilla, que soy presidente y cuando voy por la calle y a los bares o a cualquier lado, todo se acuerdan de ese año 1999. Y me dicen que ve vieron en la calle, en el estadio… Esa alegría no me pasa en ningún lugar de España nada más que en Sevilla. Se acuerdan de ese momento histórico y los sevillanos, con la alegría que tienen y la manera como te lo dicen, te haceN mucha ilusión.

- 25 años en una prueba muy dura y que además tuvo unas condiciones de humedad y de calor extremas…

- Ahora se están corriendo en grandes marcas, pero es invierno. Y la carrera sale con ocho grados de temperatura. En el Mundial salimos con 44 grados y llegamos al final con 38. Fue por la tarde. Pero con la temperatura que hacía, ardía por todos los lados. Ganar un Mundial con esas condiciones es muy difícil. El calor de Sevilla además se te pega, porque hay humedad, junto al río. Y si la gente ha visto las imágenes, es digno de recordar porque dices un soriano allí con esas temperaturas, donde aquí no alcanzamos esas temperaturas.

- Las claves de la carrera pasaron por la preparación y la estrategia…

- Fue entrenamiento, estar convencido de que ibas a ganar. Iba en mi mejor momento deportivo. Lo entrene y prepare en casa, en Soria, porque es donde más a gusto estás, con la familia y los entrenamientos y todo el entorno natural que tienes. Por eso vienen aquí a prepararse. Y luego saber que ibas a Sevilla y te ibas a encontrar con el calor. Es cuestión de mentalidad, de cabeza, de hacer las cosas bien, y una vez que estás en la carrera, la estrategia, saber en todo momento cuando beber agua e hidratarse, qué rivales son los importantes, los que se pueden escapar o los que no… todas esas cosas que a m-i me gustaba mucho manejar a la hora de competir. Pensar siempre en la estrategia porque así se te pasaba rápida la maratón, no te enterabas y siempre están pensando en ganar.

- Hasta qué punto es cierto el muro de los 30 kilómetros a los que se enfrentan los maratonianos?

- De treinta a treinta y cinco kilómetros. Siempre se nota. E incluso con las zapatillas fantásticas que dicen que hay ahora, llegas al muro y muscularmente te vienes abajo. Le pasa a todo el mundo. Luego es cuestión de cabeza, de poder aguantar el sufrimiento.

- Se pasó del fondo al maratón ¿Justo a tiempo?

- Siempre había hecho 5.000 y 3.000 metros, 10.000 metros o incluso 1.500 metros, pero eran distancias muy copadas por los atletas africanos. Llegabas a una final olímpica o mundialista, estabas con los mejores, e incluso en campeonatos de Europa tenía la opción de ganar, pero llegabas a Olimpiadas o Mundiales y te daban sopas con ondas los atletas africanos y te decías que había que cambiar. Tuve la suerte de cambiar en el momento idóneo. El maratón no estaba excesivamente explotado en ese momento. Y es donde conseguí los dos mundiales. Hay que decir que solo el último atleta blanco en conseguir estos títulos.

- Ahora se rondan las dos horas para completar el maratón y acaba de fallecer Kelvin Kiptum , que apuntaba claramente a bajar ese tiempo?

- Le hicimos un homenaje en Sevilla. Era el relevo del maratón mundial. Está Eliud Kipchoge pero ya tiene 38 años y está al final de su carrera y veo difícil que baje de las dos horas, por la edad. Sin embargo, Kiptum, con 24 años, tres maratones cada vez mejor, con el récord del mundo, creo que estaba llamado a bajar de las dos horas. Era cuestión de tiempo. Ha sido una lástima.

- En España, también se están mejorando las marcas…

- Hizo 2 horas y 7 minutos, Ibrahim Chakir, que está entrenando en Soria, que se ha ganado la mínima olímpica, ha sido el campeón de España. Es marroquí-español. Tariku Novales hizo 2 horas y 5 minutos, que es el récord de España. Estamos en muy buena marca, pero a nivel mundial te meten casi cinco minutos los primeros, que es muy difícil estar con ellos. El maratón ha explotado estos quince o veinte últimos años. De pocas participaciones a las que hay ahora, que son impresionantes. Y pienso que es porque ha evolucionado mucho y los atletas africanos se han dedicado a la maratón, donde hay mucho dinero a nivel mundial. Y si ganas una, ganas 60.000 a 70.000 euros, que para ellos es un dineral. En España también ha subido muchísimo y surgen maratones en Qatar, China, Barheim.