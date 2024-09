Alain Santamaria y Naiara Irigoyen, campeones del mundo de Kilómetro Vertical en Desafío Urbión

06 Septiembre 2024 - 14:45

Tras su espectacular puesta en escena con el desfile de banderas en la jornada del jueves, Desafío Urbión ha abierto hoy el programa de los campeonatos del mundo de skyrunning con la modalidad de Kilómetro Vertical.

Fotografías: Diego de la Iglesia

El recorrido de 4,8 kilómetros y 1.050 metros de desnivel positivo ha estado marcado por la niebla, el viento y ligera llovizna.

Un itinerario que conecta la pedanía de Aldehuela de Ágreda (municipio de Ágreda) con la cima del Peña Negrilla Norte, a 2.100 metros de altitud, en el macizo del Moncayo.

A las 10:30 horas de la mañana se dio la salida a la categoría masculina.

El norteamericano Demoor Joseph, uno de los grandes favoritos, marcó el ritmo prácticamente desde el principio, y casi hasta el final.

Pero a falta de solo unos metros, tras guardarse un último cartucho, el riojano Alain Santamaria, su fiel perseguidor, lograba alcanzarle y llegar en primera posición a la línea de meta para coronarse campeón del mundo de la modalidad de Kilómetro Vertical.

Con un tiempo de 40:56, el corredor español se colgaba la medalla de oro y sumaba 100 puntos para la delegación española en el campeonato del mundo de Skyrunning que se decidirá el domingo tras computarse el KV, la Ultrasky y la Sky (además de la combinada KV+Sky).

Joseph fue finalmente segundo, con un crono de 41:00, y en tercer lugar, muy distanciado, llegaba el italiano Alex Oberbacher, 42:11.

Diego Díaz Ortega, el otro atleta español en competición, llegaba en octava posición.

"Climatológicamente el día que me he encontrado ha sido perfecto para mí. Ya en la salida me he motivado con el fresquito que había, porque llevo un año sufriendo las carreras con mucho calor. He salido alegre, quería romper la carrera, y en primera instancia lo he conseguido, pero luego me ha pillado Joseph. Se me ha llegado a ir unos 20 segundos, pero a falta de 300 metros veía que le recortaba distancia y al final me he podido llevar la victoria", ha resumido Alain.

Prueba femenina

Mientras, en el cuadro femenino la prueba ha estado también muy disputada con varias corredoras intercambiándose las posiciones en la parte delantera.

Hasta que llegó el tramo más técnico del recorrido, momento en el que la atleta navarra hizo gala de su habilidad y se distanció del grupo para lanzarse en solitario a la victoria.

Alcanzó la cumbre en un tiempo de 50:08, apenas unos segundos por delante de la suiza Paola Satampanoni (50:27) y la italiana Benedetta Broggi (50:43).

"No llegaba con tanta confianza a esta carrera, he tenido un verano duro, pero a cambio conocía bien el recorrido. El primer tercio era muy corredero, y sé que ese no es mi fuerte, así que me he mantenido en un ritmo constante y he aguantado hasta llegar a la zona del hayedo y la pedrera, que es mi terreno. Ahí he empezado a tirar un poco más y cuando he visto la oportunidad me he puesto líder para tirar ya hasta la meta sin mirar atrás", ha explicado la campeona Naiara Irigoyen.

Las otras dos españolas en competición se mantuvieron siempre dentro del top-10 y finalmente firmaron dos meritorias posiciones: Bel Calero fue quinta (51:54) y Silvia Lara sexta (52:33).

Mientras, en la categoría Open, formado por todos aquellos corredores que sacaron plaza para el Kilómetro Vertical al margen del Mundial, se cumpieron los pronósticos y se impuso el gran favorito, Daniel Izquierdo, del Osso Trail Team, merced a un tiempo de 42:32. Fue también una carrera reñida que aupó hasta el segundo escalón del podio a otro de los candidatos, José Antonio Bellido (42:47), del Todo Vertical, y al tercero a Daniel Remón (46:50).

En la categoría femenina Open vencía con autoridad Minerva Muñoz con un tiempo de 55:26, por delante de Rosa María Nieto (57:23) y de Eva Garrido (58:12).

Mañana sábado, turno para la Ultrasky

En la jornada del sábado se celebrará la modalidad más exigente del programa, la Ultrasky, con un recorrido de 70 kilómetros y 4.350 metros de desnivel positivo.

El trazado comenzará en la localidad de Vinuesa y terminará en Covaleda.

Durante el recorrido los atletas podrán disfrutar de rincones icónicos del relieve soriano como la Laguna Verde, el pico Peña Negra, el pico Tres Cruces, la Laguna Negra o el pico Urbión, techo de la carrera a 2.228 metros de altitud.

La Selección Española estará representada por Gemma Arenas, Sandra Sevillano y Bárbara Ruiz en categoría femenina, y por Julen Calvo, Jesús Gil y Marc Ollé en la masculina.

Resultados completos: https://www.empa-t.com/resultados/kv-los-neveros/