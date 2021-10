Protocolo para incorporar más mujeres a transporte

Lunes, 11 Octubre 2021 16:23

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha firmado esta mañana en Valladolid un protocolo de colaboración con directivos de las principales patronales del sector del transporte por carretera de viajeros y de mercancías en Castilla y León para favorecer la empleabilidad y promoción profesional de las mujeres e impulsar la igualdad y el liderazgo femenino.

El acuerdo implica la adhesión de cinco grandes asociaciones transportistas al novedoso programa ‘Empresas comprometidas por la igualdad’, puesto en marcha por el Gobierno de Mañueco el pasado año, con el objetivo de unir las políticas de responsabilidad social de grandes compañías de la Comunidad con las de igualdad entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género.

A esta estrategia de colaboración público-social, de la que ya forman parte Gullón, Caja Rural de Zamora, FCC y Execyl (fundación esta última compuesta por 90 compañías de la Comunidad de distintos sectores y tamaños) se suman ahora, en el ámbito del transporte de viajeros, la Federación Castellano-Leonesa de Transporte en Autocar (FECALBUS) y la Asociación de Empresas de Transporte Discrecional de Viajeros de Castilla y León (ASETRADIS), y en el de mercancías, la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (FETRACAL), la Federación de Transportes de Castilla y León (CYLTRA) y la Unión de Pymes y Autónomos del Transporte de Castilla y León (UPATRANS).

En nombre de estas compañías, han suscrito el protocolo con la consejera Juan Carlos Rodríguez Cuesta, presidente de FECALBUS; Alfonso Guisado, en nombre de ASETRADIS; Buenaventura Fernández Martín, responsable de la Secretaría de FETRACAL; Fernando Hernanz Herrero, presidente de CYLTRA, y José Carlos López Jato, presidente de UPATRANS.

El trabajo conjunto, en el que también participará la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se prolongará por espacio de dos años, prorrogables por otros dos, y se centrará prioritariamente en tres ámbitos. Por un lado, la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

En segundo término, el impulso a la inserción laboral femenina, con especial consideración a las mujeres víctimas de violencia de género. Y el tercer campo de acción será el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial.

Una sociedad más justa, igualitaria y de oportunidades

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado que con iniciativas como ésta, “Castilla y León sigue dando pasos en favor de la protección de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables, y avanza en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y de un futuro mejor y con más oportunidades en esta tierra”.

Tras agradecer el “compromiso e implicación” demostrados por las asociaciones y federaciones firmantes del protocolo, Isabel Blanco ha señalado que el transporte es precisamente uno de los sectores donde se va visibilizando el terreno ganado por la mujer en el mundo laboral.

"Lo que antes llamaba la atención por extraordinario, como era ver a una mujer a los mandos de un camión, un autocar o un taxi, es hoy una imagen más habitual en nuestras calles y carreteras”.

La máxima responsable autonómica en políticas de igualdad ha reconocido el trabajo realizado por el sector en estos años, al ir incrementando la presencia femenina en sus plantillas, y ha animado a las mujeres de Castilla y León en edad laboral a apostar por desarrollar su carrera profesional en torno a una actividad que ofrece grandes oportunidades de empleo y demanda cada vez más mano de obra femenina, como indica la Comisión Europea en sus informes.

No obstante, la consejera ha precisado que entre los principales obstáculos que encuentran las mujeres para integrarse en este sector figuran las dificultades para conciliar su vida laboral y familiar, o los lugares de trabajo y equipamientos no adaptados a la mujer (por ejemplo la falta de instalaciones sanitarias o de ropa de seguridad no disponible en sus tallas).

Por este motivo, ha animado al tejido empresarial a apostar por modalidades de trabajo flexible y a diseñar herramientas adecuadas al perfil femenino.

Blanco ha incidido en la importancia de que las cinco patronales más representativas del transporte en esta Comunidad, cada una con sus legítimos intereses, se hayan unido hoy en torno a un objetivo común: el fomento de la igualdad de género en su sector y la inserción laboral de mujeres en Castilla y León.

Y es que la consejera ha reconocido que queda mucho trabajo por hacer, teniendo en cuenta que la presencia femenina en las plantillas de compañías de transporte y logística se sitúa en el 22 por ciento de media en Europa y en el 7 por ciento en España.