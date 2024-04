Mañueco apela a compromiso para que Castilla y León siga creciendo

Jueves, 18 Abril 2024 16:28

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado hoy al compromiso de toda la sociedad para que Castilla y León continúe creciendo de una forma "inteligente, sostenible e integradora".

Fernández Mañueco ha presidido la entrega de los Premios Castilla y León 2023 celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde ha apelado al compromiso de toda la sociedad para continuar con la proyección de la Comunidad, buscando un crecimiento inteligente, desde el conocimiento y la innovación; sostenible, mediante el respeto y el uso adecuado de los recursos naturales; e integrador, capaz de garantizar empleo de calidad y una sólida cohesión social y territorial.

Fernández Mañueco ha indicado que Castilla y León es una tierra con una gran historia, naturaleza, cultura y patrimonio; pero, también, "de grandes oportunidades, modernidad y futuro".

Asimismo, ha afirmado que, gracias al compromiso de todos, especialmente al talento y esfuerzo de personas como las que hoy reciben estos premios, se están consiguiendo importantes logros.

Entre ellos, contar con una economía más dinámica, competitiva y fiable, que crece por encima de la media nacional, atrae inversión extranjera y lidera el incremento de exportaciones, entre otros datos. También Castilla y León se caracteriza por ser un territorio plenamente sostenible, que lidera la producción nacional de energías renovables; y privilegiada en lo que se refiere a cultura y naturaleza, lo que la permite situarse a la cabeza en turismo rural y de interior.

Esta sólida situación económica se traduce en que continúa aumentando la creación de empleo y, también, permite mantener un elevado nivel de servicios públicos, revalidando el liderazgo nacional en atención a la dependencia; con la mejor educación de España y una de las mejores del mundo, como constata el último informe Pisa; y la red de Atención Primaria más extensa del país, entre otros.

Autonomismo útil, inclusivo y constitucional

La entrega de estos Premios es también, como cada año, la antesala del Día de la Comunidad que, en esta ocasión y como novedad, cuenta con un amplio programa de actos en todas las provincias, y debe ser, a juicio de Fernández Mañueco, un momento para que todos los castellanos y leoneses se sientan orgullosos de su historia, ya que resulta fundamental en la conformación de la identidad de España.

En este sentido, el presidente de la Junta ha subrayado que Castilla y León, que se caracteriza por su amplitud, pluralidad, variedad y contrastes, defiende la convivencia a través de la diversidad.

Por ello, desde estas convicciones y con una voluntad integradora, la Comunidad ejerce un "autonomismo útil, inclusivo y constitucional"; con gobiernos que están centrados en servir a las personas, mejorar su bienestar y que son un ejemplo a nivel nacional del buen uso de la autonomía política.

En su intervención, ha felicitado a todos los premiados que, como ha indicado, son un "ejemplo de lo que es y lo que debe ser esta tierra"; al tiempo que ha destacado el papel protagonista que han adquirido las mujeres en todos los sectores de la sociedad de la Comunidad, incluso en aquellos donde su presencia no era tan habitual. Precisamente, en esta edición de los Premios Castilla y León, la mayoría de las galardonadas son mujeres.

Orgullo de Tudanca

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado hoy orgulloso por el talento que hay en la Comunidad reflejado en el acto de entrega de los Premios Castilla y León que “ejemplifican y representan el orgullo que sentimos por ser una tierra que le ha dado grandes cosas a este país”.

Sin embargo, ha lamentado la “hipocresía” de Mañueco dado que “no puede presumir de igualdad porque es el que se ha opuesto a que estos premios fueran paritarios durante los últimos años. No puede presumir de diálogo social cuando es el que se lo está cargando. No puede presumir de integración cuando es el presidente de un gobierno que alienta el odio contra los inmigrantes y contra el diferente. No puede presumir de autonomismo útil el presidente de un gobierno cuyo vicepresidente quiere eliminar el título octavo de la Constitución y cargarse el Estado de las autonomías. Esta es la hipocresía en la que vive Mañueco y el Gobierno de Castilla y León”.

Asimismo, se ha mostrado crítico por el “uso partidista” que ha hecho Mañueco de un acto de Comunidad.

“No he distinguido absolutamente nada en su discurso de lo que dijo el último día en el encuentro que tuvo con la dirección del PP. Es que es indistinguible y es preocupante esa utilización de las instituciones y de los actos”, ha lamentado el líder socialista tras la entrega de premios.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque haya más mujeres que hombres entre los galardonados, pero también consideró “incomprensible” que en los Premios Castilla y León “haya desaparecido el reconocimiento a la protección medioambiental que eliminaron hace 10 años y hayan creado un nuevo premio a la tauromaquia. ¿Esos son los valores de verdad que queremos transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos?”.