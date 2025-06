La Red de centros de acogida atendió en 2024 a 627 víctimas de violencia de género

Martes, 17 Junio 2025 17:36

La Red de atención a víctimas de violencia de género de Castilla y León atendió durante 2024 a 627 personas de las cuales 379 fueron mujeres y 248 menores en sus espacios habitacionales destinados a alojamientos temporales: cinco centros de emergencia y trece casas de acogida.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha participado hoy en la XII Reunión de la Red de titulares de centros de acogida de víctimas de violencia de género de la Comunidad, celebrada en las instalaciones de Fundación Intras, en Valladolid, donde ha señalado que estas personas, tanto mujeres como menores, son atendidas sin necesidad de denuncia previa, de una manera rápida, coordinada y con un enfoque humano.

Se trata de espacios en los que se aborda la prevención, la protección física, la atención integral y el acompañamiento continuo, con el objetivo de reintegrar a las víctimas en la sociedad, sobre todo formándolas y preparándolas para obtener un empleo, manera elemental de lograr la independencia económica y recuperar su autonomía.

La Junta de Castilla y León cuenta con un amplio abanico de servicios destinados a atender a las víctimas de la violencia de género, como apoyo profesional psicológico, asesoramiento jurídico, protección, etc. Uno de estos recursos son los centros de acogida, puesto que dota a este colectivo de un alojamiento temporal seguro tanto a las mujeres como a los menores a su cargo en momentos de vulnerabilidad extrema.

Esta Red cuenta con 18 centros, cinco de emergencia y trece casas de acogida, con un total de 236 plazas.

Los de emergencia, ubicados en Burgos, Ponferrada, Soria, Valladolid y Zamora, son centros cuyo objetivo primordial es garantizar la integridad y seguridad personal de manera urgente e inmediata.

Tienen espacio para 65 personas, están gestionados por Cruz Roja y la Junta los financia con 1,14 millones de euros.

Las casas de acogida, con 151 plazas, están financiadas por la Junta y son gestionadas bien por ayuntamientos, bien por entidades del Tercer Sector. En el primer caso, seis de estas instalaciones son titularidad de las corporaciones locales —consistorios de Ávila, Burgos, Palencia, Soria, Zamora y Diputación de Segovia— y reciben, vía Acuerdo Marco de Servicios Sociales, 487.000 euros en 2025.

En el segundo caso, en estas casas de acogida trabajan entidades especializadas en la atención a víctimas de la violencia de género, como son Adoratrices Valladolid, Cáritas Valladolid, Asociación Leonesa de la Caridad, Asociación Leonesa Simone de Beauvoir, Hermanas de María y José de la Misericordia de León, Adoratrices Salamanca o la Asociación Beatriz de Suabia, ubicadas en todas las provincias de la Comunidad y las cuales reciben una financiación de la Junta de 662.000 euros.

La estancia media de mujeres y menores en los centros de emergencia oscila entre los 15 y los 20 días y en el caso de las casas de acogida la estancia media es de un mes aproximadamente.

Atención dual

No obstante, en ocasiones, se suman factores externos que agravan la situación y dificultan aún más el acceso a los servicios y, por tanto, entorpecen el proceso de recuperación.

Es el caso del consumo problemático de sustancias o las enfermedades mentales.

Por ello, la Red autonómica de recursos también cuenta con dos servicios de atención dual para ayudar a los colectivos de mujeres especialmente vulnerables y para los familiares a su cargo.

En primer lugar, la Fundación Aldaba gestiona 10 plazas específicas, financiadas con 90.000 euros por la Junta, para mujeres víctimas de la violencia de género que a la vez tienen un problema de adicciones. El pasado año se atendió a 16 personas.

En segundo, Fundación Intras presta el servicio a las mujeres que tienen enfermedad mental grave. Cuenta con las mismas 10 plazas y recibe la misma cuantía de la Junta. En este caso, se atendió a 25 personas en 2024.

Tal y como ha manifestado Isabel Blanco, no se puede permitir que una enfermedad mental o una adicción suponga un obstáculo para salir de la violencia de género. Precisamente por eso, la Junta no sólo apuesta por una atención integral centrada en la persona —personalizada y ajustándose a las necesidades y preferencias de cada víctima—, sino también por una coordinación total de los profesionales que tienen que abordar estas complejas situaciones: sanitarios, de Servicios Sociales, policía y guardia civil, etc.

La vicepresidenta también ha recordado la apuesta de la Junta por la formación de los profesionales que atienden o asisten en un momento dado a víctimas de la violencia de género, como coordinadores de casos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales o profesores. En 2024 se formaron 6.727 profesionales, un 66 % más que el año anterior.

Centro ‘Atiendo’

Otra de las expresiones de la violencia de género son las agresiones sexuales.

Para abordar estas situaciones, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con los centros ‘Atiendo’, una red de espacios de atención presencial en las capitales de provincia junto a su vertiente virtual con atención 24 horas los 365 días del año, tanto a través de la web como del teléfono (900 84 74 74).

A través de este servicio se han realizado, con fecha de 30 de mayo de este año, 632 actuaciones desde que se puso en marcha en 2024. De ese total, un 60 % ha sido para atender a víctimas de una agresión sexual.

La mayoría de las actuaciones se han llevado a cabo después de que la potencial víctima u otra persona de su entorno se pusiera en contacto con el centro ‘Atiendo’ a través del teléfono —435—.

El número de atenciones presenciales ha sido de 170, mientras que 27 se han producido vía el chat de la web. Precisamente, en cuanto a las visitas a la página de ‘Atiendo’, se han realizado, desde su puesta en marcha hace apenas año y medio, 11.487 procedentes de 5.261 usuarios.