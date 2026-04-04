La Junta pone en marcha canal de WhatsApp con ofertas de empleo

Sábado, 04 Abril 2026 14:37

La Junta de Castilla y León ha dado un paso más en su estrategia de modernización y proximidad administrativa al ciudadano, activando un canal oficial de WhatsApp a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que ofrece de forma rápida, gratuita y sencilla información clave sobre numerosos aspectos del mercado laboral.

Se trata de una herramienta de servicio público que permite a los usuarios recibir, de forma no intrusiva, alertas sobre ofertas de empleo, convocatorias de ayudas y subvenciones, acciones formativas, ferias de empleo, servicios a empresas y otras iniciativas relevantes, tanto para los demandantes de empleo como para las empresas.

La puesta en servicio de este canal de mensajería instantánea responde al compromiso de la Junta de eliminar barreras y acercar la información pública a los espacios y herramientas de uso cotidiano por parte de los ciudadanos. De modo que, no sólo se informa, sino que se hace de forma práctica, inmediata y cómoda, permitiendo que la información llegue directamente al bolsillo de los usuarios.

El nuevo canal constituye un paso más en la apuesta por la digitalización y modernización del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que arroja cifras de incremento sostenido en sus distintos canales de información digital. En este sentido, el WhatsApp del Ecyl se integra en un robusto sistema multicanal donde destaca la APP del ECYL, que supera las 600.000 descargas acumuladas, con más de 92.000 sólo durante el pasado año.

El respaldo de los castellanos y leoneses a los canales digitales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León es patente también en el Boletín de Empleo del ECYL, que cerró el pasado ejercicio con casi 200.000 lectores únicos y un crecimiento del 64 % en sus suscriptores activos, lo que demuestra una confianza creciente en las herramientas de información pública del servicio.

A esto se suma una comunidad de más de 65.000 seguidores en redes sociales (Facebook, Instagram, X y LinkedIn), junto a un servicio especializado para empresas, a través del Boletín Digital de Empresas (BidECYL) que ofrece información estratégica quincenal a casi 10.000 suscriptores del tejido productivo de Castilla y León.

Con la puesta en marcha de esta herramienta, el ECYL no sólo se ajusta a los nuevos hábitos de comunicación, sino que reafirma su posición como un referente en servicios públicos multicanal, reforzando su compromiso con una atención cercana, accesible y orientada a resultados, adaptándose permanentemente a las nuevas necesidades de la sociedad actual