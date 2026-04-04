La participación de pacientes formadores mejorar tratamiento de EPOC en Castilla y León

Sábado, 04 Abril 2026 14:40

Castilla y León ha consolidado la implantación del Programa de Paciente Activo en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), un modelo innovador diseñado para mejorar el autocuidado y la calidad de vida de las personas con esta patología, y que sitúa al paciente como protagonista en la gestión de su salud.

La iniciativa, ya presente en varias áreas sanitarias de la Comunidad, alcanza ahora una nueva fase gracias a la participación directa de los propios pacientes, que, tras completar su formación, asumen el rol de instructores de otras personas con EPOC.

El programa, que se estructura en tres fases, comienza con una formación impartida por profesionales sanitarios, continúa con una etapa de consolidación de conocimientos y finaliza con el rol de los participantes como formadores entre iguales, compartiendo su experiencia directa con otros ciudadanos con la misma patología.

La expansión del programa en distintas áreas de Castilla y León se enmarca en las estrategias actuales para el abordaje de la cronicidad, que priorizan la educación sanitaria estructurada, la participación del paciente, la promoción del autocuidado y la sostenibilidad del sistema sanitario mediante la prevención de descompensaciones evitables.

La implantación progresiva de modelos colaborativos sitúa al paciente en el centro del proceso asistencial, no solo como receptor de cuidados, sino como agente activo en la mejora de su propia salud y de su comunidad.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica y progresiva que requiere un manejo continuado tanto en el ámbito clínico como en el domiciliario.

En este contexto, el Programa de Paciente Activo ofrece a las personas afectadas herramientas prácticas, conocimientos y espacios de intercambio que contribuyen a mejorar su calidad de vida, favorecer la adherencia terapéutica y optimizar el uso de los recursos sanitarios.

El Área de Salud de Burgos se ha convertido en un referente en el desarrollo del Programa de Paciente Activo en EPOC, con más de 40 personas formadas en la provincia. En esta última fase, los propios pacientes formadores han comenzado ya a impartir talleres y sesiones educativas a otros ciudadanos.

Este avance demuestra un elevado nivel de implantación, coordinación y compromiso, tanto por parte de los equipos sanitarios como de los participantes, y evidencia la consolidación del programa en la Comunidad.

Con esta iniciativa, Castilla y León refuerza su compromiso con una asistencia sanitaria más cercana, participativa y orientada a resultados en salud. La Comunidad avanza hacia un modelo en el que ciudadanía y profesionales comparten objetivos y responsabilidades, impulsando una visión más humana, sostenible y eficiente del cuidado de la cronicidad.