La Junta potencia oferta turística de Castilla y León con 15 acciones promocionales

Sábado, 04 Abril 2026 14:43

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha desarrollado durante el primer trimestre del año 2026 una importante labor promocional a nivel nacional e internacional con un total de 16 acciones promocionales.

Durante el primer trimestre del año 2026 la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha participado en un total de cuatro ferias nacionales. FITUR marcó el inicio del calendario ferial a nivel nacional en el mes de enero, donde se presentó la oferta turística que va a marcar este primer semestre del año, centrada en la promoción del astroturismo.

Con el lema ‘El Cielo nos ha elegido’, Castilla y León se presentó como el mejor lugar posible para observar el eclipse solar del día 12 de agosto, un fenómeno que no se volverá repetir en muchos años.

Bajo esta temática, que llevó a Castilla y León a conseguir el premio al mejor stand promocional en FITUR, la Junta ha participado, también, en la feria NAVATUR en Pamplona, acompañada de los patronatos de turismo de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora.

Se ha aprovechado esta cita ferial para promocionar, además del eclipse, los muchos recursos turísticos que se pueden encontrar en la Comunidad y que la convierten en líder a nivel nacional en turismo patrimonial, con doce Bienes Patrimonio Mundial, en enoturismo y en turismo rural.

En la feria FIO, que se celebró en el Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres, se dio a conocer la gran oferta natural de Castilla y León con diez Reservas de la Biosfera y un Geoparque, reconocimientos otorgados por la UNESCO al territorio, a los que se suman los 33 espacios naturales protegidos. Y es que Castilla y León, además de ser una de las Comunidades Autónomas más extensas de Europa se ha convertido en una de las más importantes reservas de flora y fauna.

En la feria FINE, en Valladolid, se impulsó el potencial enoturístico de la Comunidad entre los turoperadores participantes, promocionando Castilla y León como líder en España, no sólo por el número de Rutas del Vino reconocidas por ACEVIN, un total de nueve, distribuidas por todo el territorio, sino porque Castilla y León recibe cada año el mayor número de turistas que buscan vivir experiencias en su visita a las Rutas del Vino de Arlanza, Arribes, El Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora.

Durante este primer trimestre, el calendario promocional avanzó con la participación en la feria B-Travel de Barcelona, donde estuvieron presentes los patronatos provinciales de León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, y Zamora. En esta feria, la Junta ha contado con un espacio enogastronómico en el que se han realizado presentaciones, degustaciones y catas de vino y otros productos de las nueve Rutas del Vino de Castilla y León. Otro de los productos turísticos que más se han promocionado en esta feria ha sido la Semana Santa, en la que Castilla y León también es líder con nueve declaraciones de interés turístico internacional, seis declaraciones de interés turístico nacional y otras 22 celebraciones declaradas de interés turístico de Castilla y León. Castilla y León es uno de los territorios donde más profundamente y con mayor fervor se vive la Semana Santa a nivel nacional.

Promoción Internacional

En cuanto a la promoción internacional, Castilla y León ha estado presente en dos mercados consolidades para la Comunidad como son Alemania y Portugal; en dos mercados en pleno crecimiento y de gran proyección como son Turquía e India y en un mercado de gran interés para el territorio, como es EEUU, a través de unas jornadas online con turoperadores estadounidenses, organizadas por ETOA.

En el mes de enero Castilla y León participó en el Festival Internacional de Literatura de Jaipur en India, en el que además de presentar la Comunidad a través de un video promocional se realizaron diversas presentaciones a turoperadores, periodistas y asociaciones interesadas en incrementar el turismo indio hacia la Comunidad. Este festival, que a nivel internacional se celebra en la ciudad de Valladolid, está siendo un importante aliado en la promoción de Castilla y León en India.

En el mes de marzo, la Junta participó en dos encuentros internacionales en Alemania y Portugal. En la Feria ITB de Berlín, una de las más importantes del mundo, donde se reúnen los principales turoperadores internacionales, se participó en el stand de Turespaña, acompañados de empresarios de la Comunidad que comercializan sus servicios y productos a través de encuentros comerciales celebrados en el espacio de Castilla y León en la feria. Otra de las ferias en las que se ha estado presente, ha sido la Feria WTW de Oporto. Esta feria está dedicada al enoturismo y es una de las más importantes del mundo, reuniendo a algunos de los principales y más prestigiosos turoperadores especializado. Castilla y León, Comunidad líder en enoturismo en España tuvo una importante presencia en esta feria, a la que fue acompañada de las Rutas del Vino y donde se realizaron importantes contactos comerciales.

Además de en estas ferias, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha participado en dos acciones comerciales internacionales, una de ellas organizada por Turespaña en Turquía, un país en pleno crecimiento turístico, con una gran conectividad e interés hacia España. En estas jornadas se mantuvieron contactos con turoperadores, dando a conocer los principales productos turísticos de la Comunidad y donde se llevó a cabo una presentación de Castilla y León en el Instituto Cervantes de Estambul.

Castilla y León pertenece a ETOA (Asociación Europea de Turismo), una entidad que ayuda a posicionar la oferta turística de la Comunidad a nivel internacional, no sólo a través de las acciones internacionales que esta organización realiza con workshops y jornadas comerciales en diversos mercados, sino también a través de la promoción de Castilla y León entre los diversos socios de ETOA, entre los que se encuentran además de destinos, agencias de viajes y turoperadores europeos.

Con esta asociación se ha participado en un workshop online con turoperadores de EEUU, a los que se les han mostrado los productos y recursos turísticos de Castilla y León.

Acciones de promoción

La Junta además ha desarrollado una promoción más específica, centrada en alguno de los productos más singulares de la Comunidad, y así con relación a la promoción del turismo enogastronómico se ha organizado el VI Concurso Internacional Cocinando con Trufa, que reunió a ocho cocineros de diversos países del mundo, posicionando a Soria y a Castilla y León como el principal destino micoturístico del mundo.

Con el objetivo de incrementar el desarrollo turístico del medio rural y potenciar los atractivos patrimoniales, gastronómicos y naturales de los pueblos de Castilla y León, se organizó en Ponferrada la I Jornada Castilla y León MICE Rural que contó con la participación de casi 140 profesionales del sector del turismo de reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivo, así como de una docena de empresas de organización de eventos de alto reconocimiento en el sector procedentes de Madrid.

La Consejería apuesta por el turismo de reuniones y viajes de incentivo como dinamizador del ámbito rural, por su capacidad de desestacionalización y su alto impacto económico. Además de todas estas actuaciones, se ha colaborado con Turespaña en la organización de cuatro viajes de familiarización para turoperadores y periodistas internacionales, cuyo objetivo es dar a conocer el destino y sus recursos para que los operadores incluyan Castilla y León en sus catálogos y circuitos de viajes y los periodistas e influencers promocionen la Comunidad entre sus seguidores.