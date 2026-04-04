La Junta, galardonada por acercar formación en tecnología al medio rural

Sábado, 04 Abril 2026 14:15

La Junta de Castilla y León ha sido reconocida en los Premios AUTELSI 2026 con el galardón a la ‘Labor de Divulgación y Difusión de las TIC’ por el proyecto ‘CyL Digital Rural: Impulsando las competencias digitales en las zonas rurales’.

Este programa tiene como objetivo reducir la brecha digital y acercar las nuevas tecnologías a toda la población, independientemente de dónde resida.

Este reconocimiento sitúa a Castilla y León como referente nacional en el impulso de una digitalización inclusiva, pensada para las personas y para el territorio, especialmente en el medio rural.

CyL Digital Rural es la respuesta de la Junta al reto de la brecha digital, con un modelo que garantiza que ningún ciudadano quede atrás por vivir en un municipio pequeño o alejado de los grandes núcleos urbanos.

Actualmente, el programa cuenta con 347 centros asociados rurales repartidos por las nueve provincias de Castilla y León, con más de 2.000 ordenadores portátiles cedidos a estos centros, lo que permite llevar formación y apoyo tecnológico a prácticamente cualquier punto de la Comunidad.

Esta red se complementa con cinco aulas móviles, que acercan la formación a localidades donde no existen recursos permanentes, reforzando así la igualdad de oportunidades y asegurando que la tecnología llegue a todos los rincones.

Gracias a esta estructura, la Junta logra una presencia real y cercana en el territorio, facilitando el acceso a las herramientas digitales a quienes más lo necesitan.

Un modelo reconocido por el sector tecnológico

Los Premios AUTELSI reconocen las mejores iniciativas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en España.

El galardón concedido a la Junta respalda un modelo que apuesta por una digitalización útil, inclusiva y sin barreras territoriales, consolidando a Castilla y León como una comunidad líder en la extensión de la sociedad de la información.