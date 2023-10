La Junta exhibe en Bruselas "excelencia" de estudios de FP

Martes, 10 Octubre 2023 13:10

La Junta de Castilla y León exhibe en Bruselas la excelencia de los estudios de Formación Profesional en la Comunidad.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) organiza cada año la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, donde ciudades y regiones exhiben su capacidad para generar crecimiento y empleo, aplicar la política de cohesión de la Unión Europea y demostrar la importancia del nivel local para una buena gobernanza europea.

Del 9 y 12 de octubre se celebra la edición número 21 a la que se prevé la asistencia de más de 10.000 personas.

La Consejería de Educación participa en este evento internacional a través de un stand en el Centro de Convenciones de Bruselas Square, donde se pondrá en valor la excelencia en Formación Profesional del sistema educativo de Castilla y León. La instalación, denominada ‘This is VET, this is professional excellence’ (Esto es FP, esto es excelencia profesional) contará con la presencia de docentes y estudiantes de la Comunidad.

En concreto, el alumnado y profesorado proviene del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Universidad Laboral’ de Zamora y del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘Tecnológico Industrial’ de León.

El primero pondrá en valor el modelo de centro de excelencia profesional especializado en robótica, programación industrial e industria 4.0 y el segundo, en mecatrónica industrial, haciendo especial énfasis en los éxitos logrados en los campeonatos Skills nacionales e internacionales.

La titular de Educación, Rocío Lucas, que ha visitado hoy el stand, ha resaltado el trabajo realizado por la comunidad educativa en Castilla y León, “de la que nos sentimos muy orgullosos y que ayuda a comprender el éxito y la pujanza de la FP en nuestra Comunidad”.

En este sentido, ha señalado que la presencia de Castilla y León en esta iniciativa “refuerza otra de las fortalezas de nuestra FP, su internacionalización, con multitud de proyectos y con el mayor número de movilidades dentro del programa Erasmus+. Porque, sin duda alguna, la educación, la creación y la retención del talento del que en Castilla y León tenemos mucho y bueno son los más sólidos pilares de nuestro futuro”, ha destacado Lucas.

Finalmente, la consejera de Educación ha avanzado que mantendrá un encuentro institucional con el director adjunto de la Dirección General del Comité de Educación, Juventud y Deporte de la Comisión Europea, Arturo Caballero.

Alineados con las recomendaciones europeas

Castilla y León continúa avanzando en el desarrollo de unos estudios de Formación Profesional alineados con las prioridades de la Unión Europea.

La Consejería de Educación fomenta, así, un sistema más abierto, más especializado, mejor adaptado a las necesidades de cualificación profesional de los sectores productivos, con mayor presencia en el panorama internacional y claramente dirigido hacia la excelencia, actuaciones enmarcadas en el VI Plan General de Formación Profesional.

Castilla y León cuenta ya con una red autonómica de centros de excelencia profesional, conformada por 55 centros –35 públicos y 20 concertados–, tres en la Red Nacional de Centros de Excelencia Profesional y dos en la Red Europea de Centros de Excelencia Profesional (CoVE); en estos dos últimos casos, todos son públicos.

Además, la Consejería de Educación ha puesto en marcha 84 Aulas de Emprendimiento para el desarrollo de la cultura emprendedora y 55 aulas ATECA, donde el alumnado se familiariza con las nuevas herramientas y técnicas de fabricación de la industria 4.0, así como con la realidad virtual y la realidad aumentada.

“Unos centros que actúan como viveros de nuestras empresas y catalizadores para la inversión. En resumen, un auténtico motor de innovación y desarrollo económico para su entorno”, ha subrayado Lucas.

Gracias a estas innovaciones, a la gran oferta que diseña cada curso la Junta de Castilla y León y a la elevada inserción laboral, el alumnado de la Comunidad apuesta cada vez más por cursar FP.

Así, en el curso 2023-2024 se encuentran matriculados más de 44.700 estudiantes, casi un 3 % más que en el anterior periodo lectivo.