Junta y FRMP coordinan a entidades locales para disfrutar con seguridad del eclipse total

Martes, 07 Abril 2026 15:45

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, refuerza la coordinación con las entidades locales de la Comunidad para afrontar con garantías el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que atraerá a cientos de miles de visitantes a Castilla y León.

En este sentido, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mantenido este martes sendas reuniones de trabajo con las diputaciones provinciales y con los representantes locales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, en un proceso de planificación que cuenta con la colaboración de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, cuya presidenta, Ángeles Armisén, ha participado en este proceso de coordinación institucional.

Durante los encuentros, se ha abordado la estrategia autonómica diseñada para garantizar una observación del eclipse ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos.

En palabras de González Gago, “el eclipse del 12 de agosto representa una oportunidad única para Castilla y León, pero también un importante reto organizativo que exige anticipación, coordinación institucional y responsabilidad colectiva”.

En este sentido, el consejero ha destacado que “desde la Junta estamos trabajando con todas las administraciones implicadas para ofrecer a ciudadanos y visitantes una experiencia segura, evitando concentraciones descontroladas y garantizando tanto la protección de las personas como la preservación de nuestro patrimonio natural”.

Planificación coordinada ante una afluencia masiva

Se calcula que el fenómeno podría atraer a alrededor de dos millones de personas a la Comunidad, en un contexto de enorme complejidad por la extensión del territorio, el número de municipios y la época de verano en la que se producirá.

No obstante, la coincidencia con el periodo estival permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del eclipse en un ambiente único, marcado por las fiestas de verano en numerosas localidades, el extraordinario patrimonio cultural de Castilla y León, su amplia oferta turística, y una reconocida gastronomía que convierten este evento en una oportunidad excepcional de dinamización económica y proyección del territorio.

Para dar respuesta a este desafío, el Ejecutivo autonómico ha activado una estrategia que integra a todas las consejerías implicadas, a través del recientemente constituido Grupo de Trabajo ‘Eclipse 2026’, bajo la coordinación de la Consejería de la Presidencia en la fase de planificación, y de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil, en la fase de ejecución.

Esta estrategia contemplará actuaciones en ámbitos clave como la seguridad ciudadana, la movilidad, la salud pública, la divulgación científica y la promoción turística, así como una estrecha colaboración tanto con las entidades locales como con la Administración General del Estado.

Red de puntos de observación y responsabilidad ciudadana

Uno de los ejes fundamentales abordados en las reuniones celebradas hoy ha sido la definición de una red de puntos de observación recomendados, que permitirá canalizar de forma ordenada la afluencia de personas y minimizar riesgos.

Estos espacios se organizarán en tres tipos de puntos de observación.

Los especializados se ubicarán en municipios que ya han desarrollado previamente iniciativas y proyectos vinculados a la astronomía, aprovechando su experiencia para garantizar una observación segura y de calidad.

Los provinciales corresponderán a municipios que voluntariamente quieran ofrecer actividades de visualización, seleccionados según su ubicación, servicios disponibles y accesibilidad. Finalmente, los situados en los alfoces de grandes municipios cubrirán los alrededores de los 16 municipios mayores de 20.000 habitantes que deseen participar.

En total, la red autonómica contará previsiblemente con más de 200 puntos de observación recomendados, combinando la experiencia de los municipios especializados con la implicación voluntaria de otros municipios y grandes núcleos urbanos, asegurando una cobertura ordenada, segura y accesible para todos los ciudadanos.

Para su selección, se ha articulado un proceso coordinado con todas las administraciones implicadas.

Tras una primera comunicación a los municipios interesados, canalizada también a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, serán las Delegaciones Territoriales de la Junta, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos, las encargadas de realizar una preselección atendiendo a criterios como los servicios públicos disponibles, las infraestructuras y las vías de comunicación, así como las zonas de exclusión establecidas. Dicha propuesta será elevada al Grupo de Trabajo ‘Eclipse 2026’ para su validación definitiva y posterior difusión oficial.

Cabe resaltar que el próximo 28 de abril entre las 7 las 9 de la tarde, la posición del sol en el cielo será muy similar a la del momento del eclipse, por lo que será una ocasión para que todas las personas puedan comprobar la visibilidad que tendrá el acontecimiento desde sus propios hogares o municipios.

En este sentido, se recomienda que, si la visibilidad es buena, la población autóctona evite desplazamientos innecesarios el día del eclipse a otras localidades de la Comunidad, evitando las altas concentraciones de tráfico en las carreteras.

El trabajo conjunto con las entidades locales, canalizado a través de la FRMyP, permitirá adaptar la planificación a la realidad de cada territorio, garantizar la seguridad, y aprovechar las oportunidades que ofrece este evento en términos de dinamización económica y turística.

La Junta de Castilla y León insiste en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y evitar concentraciones espontáneas en lugares no habilitados, recordando que fuera de los espacios definidos la observación se realizará bajo la responsabilidad de cada persona.

Tal y como ha señalado González Gago, “la Junta continuará avanzando en las próximas semanas en la concreción de medidas, con el objetivo de que Castilla y León esté plenamente preparada para acoger este acontecimiento único con las máximas garantías de seguridad y organización”.