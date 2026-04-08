La Junta suma 12 nuevos camiones autobombas, dos en Soria, a operativo INFOCAL

Miércoles, 08 Abril 2026 12:50

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha recepcionado hoy 12 nuevos camiones autobombas de 4.000 litros que se incorporan al operativo INFOCAL tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER.

Estos vehículos forman parte del lote de 27 nuevas autobombas que está previsto sustituir este año en los distintos Servicios Territoriales.

Desde 2025, se han invertido 19,94 millones de euros en la renovación de 89 vehículos del Operativo.

Con esta nueva entrega, la Junta de Castilla y León ha señalado en un comunciado que reafirma su compromiso con la renovación continua de sus equipamientos, priorizando la seguridad de los trabajadores, la sostenibilidad ambiental y la mejora constante del servicio.

La antigüedad media del parque de vehículos autobomba previa a la compra de estos 27 nuevos camiones autobomba era de ocho años, mientras en 2015 era de 15 años.

Una vez se hagan efectivas estas adquisiciones a lo largo de este año, la antigüedad media del parque de autobombas se reducirá a 4,3 años, habiéndose renovado 89 autobombas de las 94 del parque propio de la Junta.

Desde 2015 se han adquirido un total de 62 camiones autobomba para la extinción de incendios, lo que ha supuesto una inversión hasta este año de 12,7 euros.

Esta cuantía se elevará a 19,94 millones de euros con la incorporación a la flota de los 27 nuevos vehículos previstos en esta anualidad.

El diseño de los vehículos se ha mejorado gracias a las aportaciones del propio personal del Operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, que ha colaborado con las empresas adjudicatarias de los contratos trasladando las necesidades que han ido detectando en su labor en la extinción de incendios forestales.

A ello se unen las novedades aportadas por las propias empresas.

Estos doce primeros vehículos se repartirán de la siguiente manera: tres en Ávila, dos en Burgos, dos en León, uno en Salamanca, uno en Segovia, dos en Soria y uno en Zamora.

Mayor seguridad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad en los nuevos vehículos

Se han incorporado las últimas tecnologías en seguridad, además de mejorar su eficiencia y eficacia, haciéndolos más sostenibles desde el punto de vista ambiental.

Entre las mejoras destacan las siguientes:

Detector de monóxido de carbono en cabina, aumentando la seguridad en atmósferas potencialmente peligrosas.

Equipo de aire con mascarilla en cada camión, proporcionando mayor protección en situaciones de emergencia.

Parada de emergencia de la bomba desde la cabina, permitiendo una reacción inmediata ante cualquier incidente.

Mejora del sistema de iluminación perimetral para facilitar la maniobrabilidad del vehículo y aumentar la visibilidad en operaciones de marcha atrás o zonas con baja iluminación.

Sistema de aviso de presión de neumáticos integrado en el cuadro de mandos, optimizando la seguridad y reduciendo el riesgo de incidencias por presión inadecuada.

Sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que incluyen: radares laterales y frontales para la detección de obstáculos y cámara de marcha atrás para un mayor control del entorno operativo.

Instalación de electroválvula asistida en el lateral del camión para facilitar y realizar la carga de una manera más segura.

Garantizan que solo se pueda cargar agua si la presión es adecuada, evitando cavitación o daños. Protegen el sistema de bombeo y aseguran el llenado desde hidrantes, otros vehículos o redes.

Nuevo sistema de llenado del depósito del espumógeno sin tener que acceder al techo de los vehículos, mejorando la prevención de los riesgos laborales de los bomberos forestales.