‘Buscyl’ alcanza los 700.000 usuarios en Castilla y León

Martes, 07 Abril 2026 15:29

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en el municipio segoviano de Valverde del Majano en la entrega de la tarjeta ‘Buscyl’ número 700.000.

Fernández Mañueco ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por un modelo de transporte público colectivo, sostenible, gratuito y vertebrador del territorio, que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas en la Comunidad.

Durante su intervención, ha señalado que los 700.000 usuarios de la tarjeta ‘Buscyl’ reflejan el amplio respaldo social a este modelo de transporte de viajeros, que permite el uso gratuito del autobús a los empadronados en Castilla y León en las 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas gestionadas por el Gobierno autonómico.

El sistema de transporte gratuito ‘Buscyl’ impulsado por la Junta de Castilla y León ha superado ya los nueve millones de viajes gratuitos en la Comunidad, contribuyendo de forma directa al bienestar de los ciudadanos.

Fernández Mañueco ha señalado que este modelo está generando múltiples efectos positivos, entre ellos la mejora de la movilidad y el incremento de oportunidades para los ciudadanos; mayor facilidad en el acceso a los servicios públicos; ahorro económico para las familias en sus desplazamientos, especialmente relevante en un contexto de inflación; la reducción del número de vehículos en circulación, favoreciendo la sostenibilidad ambiental; y el refuerzo de la cohesión territorial en todas las provincias. Además, contribuye a incentivar el empadronamiento en Castilla y León y a fijar población en todo el territorio.